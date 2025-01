Un destino británico es elegido el mejor lugar para viajar en 2025

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La histórica ciudad de Bath, ubicada en el suroeste de Inglaterra, ha sido elegida como el mejor destino turístico del mundo para visitar en 2025 según la prestigiosa lista anual "52 Places to Travel" publicada por The New York Times. La publicación destaca a Bath como "la Inglaterra de Jane Austen" y resalta las celebraciones previstas por el 250 aniversario del nacimiento de la famosa escritora.

Aniversario de Jane Austen impulsa el turismo

Jane Austen, reconocida autora de novelas como "Orgullo y Prejuicio" y "Sentido y Sensibilidad", vivió en Bath mientras escribía muchas de sus obras. Aunque su lugar de nacimiento fue Steventon, en el norte de Hampshire, Bath se prepara para acoger un gran número de eventos conmemorativos durante todo el año.

Entre las actividades destacadas se encuentran bailes temáticos, paseos con disfraces de la época de la Regencia y ferias dedicadas a la autora. El Jane Austen Centre de Bath será el epicentro de las celebraciones, con una amplia programación que incluye el Grand Regency Costumed Promenade.

Bridgerton y el interés por la era de la Regencia

Kathryn Davis, directora de la entidad de turismo Visit West, ha elogiado el impacto de la popular serie de Netflix "Bridgerton" en el aumento del interés por la era de la Regencia en Bath. Según Davis, la serie ha atraído a un público más joven y diverso a la ciudad y la región.

Inspirados por Bridgerton, también se han organizado tours musicales temáticos por algunas de las locaciones utilizadas en el rodaje de la serie. Estos tours permiten a los visitantes sumergirse en la atmósfera de la época y conocer más sobre la historia y la cultura de Bath.

Opciones de alojamiento y rutas turísticas

Para aquellos que deseen alojarse en Bath, existen opciones como el moderno hotel boutique No.15 by Guesthouse, perteneciente a una cadena con establecimientos en Brighton y York, o el recientemente renovado Francis Hotel, que ha sido objeto de una restauración de 13 millones de libras.

Los visitantes también pueden seguir los pasos de Jane Austen a través de rutas turísticas especiales. "In the Footsteps of Jane Austen" es un recorrido audio gratuito de 90 minutos que incluye lugares emblemáticos como Royal Crescent, Gravel Walk y el Pump Room.

Bath, un destino literario y cultural

Con su rica historia, su encanto georgiano y su estrecha relación con Jane Austen, Bath se posiciona como un destino imprescindible para los amantes de la literatura y la cultura. Las celebraciones del 250 aniversario del nacimiento de la escritora brindan una oportunidad única para sumergirse en su mundo y explorar los escenarios que inspiraron sus inolvidables novelas.

Además de los eventos relacionados con Jane Austen, Bath ofrece una gran variedad de atracciones, desde sus icónicas termas romanas hasta sus elegantes edificios georgianos. Con su designación como el mejor lugar para viajar en 2025 por The New York Times, se espera que la ciudad reciba un importante aumento en el número de visitantes y se consolide como un destino turístico de primer nivel.

Otros destinos destacados en la lista de The New York Times

Junto a Bath, la lista "52 Places to Travel" de The New York Times incluye otros destinos destacados como las Islas Galápagos en Ecuador, los museos de la ciudad de Nueva York, Assam en la India y los escenarios de la serie "The White Lotus" en Tailandia. Cada uno de estos lugares ha sido seleccionado por su singularidad, sus atractivos y las razones por las que vale la pena visitarlos en 2025.