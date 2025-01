Cásting en la residencia de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

La residencia Llar de Sant Josep de La Seu será el escenario de la nueva película del director de cine Joan Gil, establecido en Estamariu desde hace dos años. Una treintena de usuarios del centro, todos ellos de edad avanzada, aspiran desde esta semana a formar parte del reparto de El Miracle, de la productora The Cast, que apuesta por “dar voz al colectivo de la gente mayor porque tienen muchas historias por explicar y una gran carrera vivida a sus espaldas”, según explicaba ayer el cineasta.

La fuerza y el valor de la comunidad serán el eje central y el casting, entre una selección de los 90 ancianos, se ha llevado a cabo en las instalaciones de la propia residencia.

“Nos dejamos llevar por las grandes historias mediáticas sin tener en cuenta lo que nos rodea”

Gil adelantaba ayer que se trata de una historia de ficción representada en clave cómica por personas que no son actores profesionales. “Tienen tanta historia detrás que me están atrapando enormemente y hoy he decidido que una parte del guion la vendré a escribir aquí, en la residencia, acompañado por ellos”, contaba emocionado. Pero no todo será comedia, continuaba, también habrá toques dramáticos “para hacer reflexionar al espectador”, con “muchas pinceladas” de la vida real de los residentes.

El director apuesta por “dar luz” a las pequeñas historias locales, “que también son importantes y hay que explicarlas”. “Muchas veces nos dejamos llevar por las grandes historias mediáticas sin tener en cuenta todo lo que nos rodea”. Por ello, Gil define este nuevo trabajo como una película “de kilómetro cero”.

De la treintena de usuarios que han participado en las pruebas de casting saldrán “entre 6 o 7” actores principales, pero “todos” acabarán apareciendo en la película, ya sea como figurantes o actores secundarios.

Lorena Gravet, trabajadora social del centro, explicaba que han seleccionado a aquellos usuarios que disponen de mejores capacidades cognitivas. “Deben poder comprender que se trata de una historia ficticia y que tienen que representar un papel y para muchos no es fácil”, contaba ayer. Gravet, que agradeció la propuesta de Gil, destacaba que el proyecto es muy inclusivo y “está siendo una bocanada de aire fresco que los está ayudando a ilusionarse y algunos, incluso están revolucionados”.

El director, que está buscando recursos para poder tirar adelante la película, espera rodarla en verano y estrenarla a principios del 2026. La trama muestra a un grupo de ancianos que prepara un homenaje a una persona, con una sorpresa inesperada.

Un amante del cine de kilómetro cero en Estamariu

Joan Gil, de la productora The Cast, ha sido periodista de radio, guionista de televisión, entre otros, para el Mago Pop, realizador de publicidad y un apasionado de la ciencia y la tecnología. Hace dos años llegó a Estamariu con “muchas ganas de crear cine” y desde entonces ha rodado un medio metraje en Senegal, Malibú Plage (coproducida con la Fundación Fluidra), y La Felicitat, una película estrenada el pasado mes de octubre como homenaje al mundo del queso.