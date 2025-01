Heladas negras de hasta -8,9 ºC en el llano de Lleida: Protección Civil activa la prealerta por frío intenso

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

El llano de Lleida ha experimentado las heladas más intensas de lo que va de invierno en la madrugada de este lunes, con temperaturas que han alcanzado los -8,9 ºC. Según los datos recogidos por las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se registraron -8,9 ºC en Oliola, -8,4 ºC en Raimat, -6,3 ºC en la ciudad de Lleida, -7,4 ºC en Alcarràs o -6,3 ºC en Mollerussa.

Curiosamente, las temperaturas han sido más bajas en el llano leridano que en las zonas de montaña y alta montaña. Por ejemplo, en el Pirineo de Lleida, las mínimas se situaron en -5,8 ºC en Boí, -8,3 ºC en Sasseuva (a 2.200 metros de altitud en la Val d'Aran) y -8,6 ºC en Certascan (a 2.400 metros). Incluso se han registrado temperaturas bajo cero en la costa catalana, según los datos del Meteocat.

Comencem setmana i jornada amb un ambient gèlid a molts punts del país. Fins i tot, a punts costaners trobem valors negatius. Vegeu l'evolució de la temperatura durant les últimes hores i que tenim a hores d'ara.

La alerta por bajas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la pasada madrugada se mantiene también para la madrugada del martes. Las previsiones apuntan a máximas de 7 ºC para hoy y de 6 ºC para mañana en la ciudad de Lleida, sin expectativas de precipitaciones en los próximos ocho días en la provincia.

Este lunes predominará una situación anticiclónica y de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia casi total de precipitaciones. Se espera una lenta recuperación de las temperaturas a partir del martes, aunque el ambiente seguirá siendo frío. No obstante, el tiempo soleado dominará las jornadas venideras.

Protección Civil ha activado este lunes la prealerta Procicat por frío intenso en toda Cataluña. Esta situación empezará esta noche y se prolongará hasta mañana por la mañana, con especial atención en las comarcas del llano de Lleida, la Conca de Barberà y el Priorat, según ha informado al organismo en un comunicado publicado en la red social 'X'.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación este lunes por la mañana, alertando de que hasta el miércoles habrá una situación de frío intenso en todo el territorio, donde el grado de peligro máximo podría llegar en 4 sobre 6. Esta alerta llega después de un inicio de semana marcado por un notable descenso de las temperaturas en toda Cataluña.

Desde Protección Civil se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones ante esta situación meteorológica adversa. Es importante abrigarse adecuadamente, evitar exposiciones prolongadas al frío, hidratarse correctamente y estar atentos a posibles incidencias en los suministros energéticos.

Les autoridades estarán vigilantes a la evolución de la situación y tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. Se pide colaboración ciudadana para minimizar riesgos y seguir las indicaciones oficiales en todo momento

¿Qué es una helada negra y cuándo se produce?

Una helada negra es un fenómeno que se da cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0 ºC pero, a diferencia de las heladas comunes, no se forma escarcha. Esto ocurre en condiciones de aire seco, es decir, con poco vapor de agua. En estas circunstancias, la temperatura no iguala a la del punto de escarcha (equivalente al punto de rocío pero para temperaturas inferiores a 0 ºC), por lo que el vapor de agua no se deposita en forma de cencellada o el rocío no llega a congelarse.

La denominación de "helada negra" se debe a la coloración negruzca que adquieren algunos órganos vegetales al día siguiente, como consecuencia de los daños causados por el frío intenso.