Advertencia sobre los tatuajes en España: No hay tintas de color autorizadas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que en España no existe actualmente ninguna tinta de color autorizada para su uso en la realización de tatuajes, de acuerdo con la normativa europea que restringió su uso hace dos años. Sin embargo, la OCU ha identificado 48 estudios profesionales en todo el país que continúan empleando estas tintas no aprobadas.

Según explica la OCU en un comunicado, la entrada en vigor del Reglamento Reach 2020/2081 supuso la restricción en la Unión Europea del uso de más de 4.000 sustancias químicas peligrosas que se utilizaban como ingredientes en las tintas para tatuajes y maquillaje permanente. A pesar de ello, una investigación llevada a cabo por la Organización ha revelado que 48 de los 50 estudios visitados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao ofrecen realizar tatuajes con tintas de color que contienen muchos de estos ingredientes restringidos, a pesar de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aún no ha autorizado ninguna de estas tintas.

Los responsables de estos centros se defienden argumentando que usan tintas "homologadas" en Europa, un hecho que la OCU ha desmentido. En el resto de países miembros de la UE no existen procedimientos de autorización previa como los de la AEMPS, sino que se actúa a posteriori, mediante inspecciones puntuales, donde también se han detectado diversas irregularidades.

Denuncia ante las autoridades de consumo

Ante esta situación, la OCU ha procedido a denunciar a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se realizó la investigación la ilegalidad que supone el uso de tintas de color, con el objetivo de que se lleven a cabo las inspecciones pertinentes y, en su caso, se sancione a los establecimientos que incumplen la normativa.

Recomendaciones para los consumidores

Mientras no existan tintas de color autorizadas por la AEMPS, la OCU desaconseja hacerse tatuajes con colores, incluso aunque se trate de productos con un etiquetado que incluya el logo 'Reach compliance', ya que este "no es oficial" y, por tanto, "no garantiza nada".

Asimismo, la OCU recomienda a quienes deseen hacerse un tatuaje que confirmen que el estudio al que acudirán está debidamente autorizado, una condición que los centros deben indicar en un cartel visible para los usuarios. Sugieren desconfiar de los centros que no mencionen la necesidad de aceptar un consentimiento informado y de los riesgos para la salud.

Antes de hacerse un tatuaje, incluso con tinta negra, la OCU aconseja solicitar su número de registro, fotografiarlo y comprobar que aparece en el listado de la AEMPS, buscando en Google "aemps tintas tatuaje autorizadas".

Petición a las autoridades europeas

Dada la actual falta de tintas de color autorizadas en España y las irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas en otros países de la Unión Europea, la OCU se dirigirá a las autoridades europeas de sanidad y consumo para instar a la obligatoriedad de una autorización previa y común a todos los estados que garantice el uso de tintas seguras.