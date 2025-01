Ryanair se va de estos aeropuertos de España: estas son las ciudades a las que deja de volar

Publicado por agencias Redactora del digital Verificado por Creado: Actualizado:

Ryanair, la aerolínea de bajo coste irlandesa, ha anunciado la eliminación de 12 rutas y 800.000 asientos para la temporada de verano de 2025 en España. Esta decisión se debe a lo que la compañía considera "excesivas tasas" aplicadas por Aena, el gestor aeroportuario español, y a la "falta de efectividad" de sus planes de incentivos.

Según ha explicado Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, en una rueda de prensa, las medidas de Aena son "ineficaces" y no apoyan los objetivos del Gobierno español de aumentar el tráfico en los aeropuertos regionales del país. Wilson ha señalado que, a pesar de contar con la infraestructura y seguridad necesarias, estos aeropuertos carecen de una "infraestructura de precios adecuada".

Como consecuencia de esta situación, Ryanair cesará sus operaciones en los aeropuertos de Jerez (Cádiz) y Valladolid, retirará un avión basado en Santiago de Compostela y reducirá significativamente el tráfico en Vigo (-61%), Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). La compañía considera que se trata de una pérdida "completamente evitable" y reducirá su capacidad un 18% en aeropuertos regionales durante el próximo verano.

Ryanair traslada su capacidad a otros países europeos

Dada la menor competitividad de los aeropuertos regionales españoles en comparación con sus equivalentes europeos, Ryanair ha optado por desplazar parte de su tráfico a destinos como Suecia, Croacia, Hungría y Marruecos. Esta decisión cobra especial relevancia en un contexto en el que fabricantes como Airbus y Boeing enfrentan retrasos en la entrega de aviones debido a problemas en la cadena de suministro y, en el caso de Boeing, a problemas internos.

No obstante, la aerolínea irlandesa sigue apostando por el crecimiento en aquellos aeropuertos españoles que lo permiten, como Málaga, Alicante o Reus, donde registrará un aumento neto de 1,5 millones de asientos para la temporada estival. Sin embargo, Wilson ha destacado la imposibilidad de crecer en Madrid y Barcelona, ya que ambos aeropuertos se encuentran al límite de su capacidad.

Aena responde a las acusaciones de Ryanair

Por su parte, Aena ha respondido a las declaraciones de Ryanair, acusando a la compañía de utilizar "argumentos espurios" con la intención de "confundir" a la ciudadanía y "presionar" a las administraciones. El gestor aeroportuario ha subrayado la existencia de incentivos para los aeropuertos regionales, donde las tasas rondan los 2 euros por pasajero, y ha criticado la decisión de Ryanair de seguir creciendo en los grandes aeropuertos, a pesar de que las tasas no están bonificadas, aunque sí son "las más bajas de Europa".

Ryanair califica de "estúpida" la multa impuesta por el Ministerio de Consumo

En otro orden de cosas, Wilson ha abordado la multa de 107 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Ryanair y otras aerolíneas por no permitir el acceso con maleta de cabina. El consejero delegado considera que se trata de una "decisión estúpida", ya que, según él, no tiene sentido obligar a los pasajeros a pagar por un servicio que no utilizan. Además, ha explicado que es imposible cargar una maleta por cada pasajero en los aviones debido a la falta de espacio.

Wilson se ha mostrado convencido de que la iniciativa del Ministerio de Consumo acabará "cayendo" una vez que se analice a nivel europeo, pero ha advertido que, de lo contrario, los precios de los billetes subirán.