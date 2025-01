Critican el abandono de Sant Domènec de Balaguer

Una foto de Junts per Balaguer del claustro de Sant Domènec. - JUNTS NOGUERA

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Junts per Balaguer denunció ayer en las redes “el estado de abandono” en el que se encuentra el claustro de Sant Domènec y de la colección de bonsáis que conserva. En un apunte en la red X, Junts per Balaguer lamentó que el claustro del edificio de Sant Domènec de la capital de la Noguera se encuentra “sucio y abandonado”. Asimismo, este partido político apuntó que la colección de bonsáis que se guarda en el edificio, fruto de una donación de un particular hace apenas dos años, se encuentra “totalmente abandonada”.

Cabe recordar que este claustro es uno de los elementos del patrimonio monumental de la ciudad abiertos al público y constituye uno de los puntos de interés turístico de la ciudad.