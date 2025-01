Casi un 20% de españoles deja X por cambios en la moderación de contenido

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

Según un estudio reciente de la consultora Asesores, casi un 20% de los españoles ha abandonado o dejado de utilizar su perfil en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) debido a los cambios implementados recientemente en la moderación y verificación de contenidos. Además, un 13% ha tomado la misma decisión en Facebook y un 7,3% en Instagram. Por otro lado, un 67% de los encuestados afirma no haber eliminado o dejado de usar un perfil en una red social por estos motivos.

La investigación revela que ocho de cada diez españoles perciben que las redes sociales están cada vez más politizadas o menos comprometidas con la veracidad de la información compartida. Asimismo, seis de cada diez considerarían abandonar una red social por este motivo. El 74% de los ciudadanos opina que las propias redes sociales deberían ser las responsables de moderar o confirmar la veracidad de las publicaciones, mientras que el 26% cree que esta labor debería estar en manos de la comunidad.

Otro dato relevante del estudio es que casi un 40% de los españoles admite no estar capacitado para distinguir un bulo de una noticia real, frente a un 41% que considera que sí es capaz y un 19% que no está seguro. Además, el 82% de los encuestados cree que los menores no están recibiendo la formación necesaria para diferenciar los hechos de las noticias falsas en la sociedad de la información.

Preocupación por el aumento de las noticias falsas

El estudio también revela que el 89% de los españoles es consciente de haber recibido por algún canal una información que luego resultó ser un bulo, aunque el 66% asegura no haber creído el rumor en el momento en que lo recibió. Un 83% considera que las 'fake news' han aumentado en el último año, y el 90% se muestra preocupado por la posibilidad de que la popularización de la Inteligencia Artificial (IA) contribuya a la proliferación y credibilidad de las noticias falsas.

Según el origen, los españoles afirman recibir principalmente bulos a través de redes sociales (76%), seguidas por los medios de comunicación (40%) y contactos personales, ya sea cara a cara, por correo electrónico o mediante mensajería (35%). Algo más de la mitad de los encuestados (55%) cree que es en las redes sociales donde proliferan más los bulos o noticias falsas, por delante de los medios (8%), mientras que un 33,5% opina que en ambos canales están proliferando por igual.

Diferencias por edad y región en la percepción de las noticias falsas

La preocupación por el aumento de las noticias falsas varía según la franja de edad. Los españoles de 18 a 35 años están más preocupados por la proliferación de noticias falsas en las redes sociales (26%), frente al 20% de la franja de 35 a 49 años y el 16% de 50 a 65 años. A la mitad de los españoles le preocupa por igual que las noticias falsas estén aumentando tanto en los medios de comunicación como en las redes, mientras que un 27% se muestra más preocupado por el aumento de los bulos en los medios.

En cuanto a la legislación para combatir las noticias falsas, el 70% de los encuestados considera que los gobiernos deberían tomar medidas. Aragón (78,5%), Galicia (76%) y Andalucía (76%) son las comunidades autónomas más a favor de esta idea, mientras que Comunidad Valenciana (56%), Región de Murcia (59%), Baleares (60%) y Asturias (60%) son las que menos apoyan esta postura.

Opiniones divididas sobre las medidas del gobierno español

Respecto a las medidas que está impulsando actualmente el Gobierno de España para combatir las noticias falsas, el 44% de los españoles que participaron en el estudio se muestra crítico con ellas, un 25% opina que son las adecuadas y un 30,5% no tiene una opinión formada. Extremadura (70%), Baleares (60%) y Canarias (59%) son las regiones más críticas con el gobierno de Pedro Sánchez en este aspecto, mientras que Navarra (23%), Galicia (33%) y Cataluña (34,5%) son las más partidarias de las medidas del Ejecutivo.

La investigación, dada a conocer este martes, se realizó mediante una encuesta en línea a 1.000 españoles entre el 10 y el 15 de enero. Los resultados ponen de manifiesto la creciente preocupación de los ciudadanos por la proliferación de las noticias falsas y la necesidad de tomar medidas para combatirlas, tanto por parte de las propias redes sociales como de los gobiernos y la sociedad en general.