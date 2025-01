Seis planetas del sistema solar alineados: ¿Qué día y a qué hora se podrán ver?

Publicado por segre Redactora del digital Verificado por Creado: Actualizado:

Los amantes de la astronomía están de enhorabuena. Durante los próximos días, un fenómeno celeste extraordinario podrá ser contemplado en el cielo nocturno: seis planetas del sistema solar se alinearán en línea recta, como si estuvieran perfectamente colocados sobre un hilo invisible. Aunque se trata de un efecto óptico y los planetas no están alineados realmente en el espacio, es muy poco frecuente poder ver cuatro o cinco planetas brillantes al mismo tiempo, lo que convierte este acontecimiento en algo realmente especial. La sorpresa no acaba aquí: el próximo 28 de febrero, Mercurio se sumará al desfile planetario, elevando a siete el número de planetas visibles alineados. Un espectáculo celeste que no se repetirá hasta el año 2492.

Enero está siendo un mes excepcional para la observación planetaria. Hoy mismo, los planetas estarán ubicados en una posición inmejorable, muy situados a un mismo lado del Sol, permitiéndonos verlos simultáneamente. De oeste a este, a simple vista podremos distinguir Saturno, Venus, Júpiter y Marte. Para poder observar Urano y Neptuno necesitaremos la ayuda de un telescopio. Aunque esta "alineación planetaria" se podrá disfrutar durante todo el mes, hoy será el mejor momento para hacerlo desde el hemisferio norte. Los expertos recomiendan esperar a la puesta de sol y buscar los planetas entre las 20.30 h y las 23.30 h. Primero aparecerán Venus, Saturno y Neptuno, series de Júpiter y Urano, y finalmente Marte, justo antes del amanecer.

Además de la alineación de seis planetas que tendrá su clímax esta noche, en enero nos ofrece un festival astronómico permanente. A mediados de mes (17 y 18 de enero) Venus y Saturno alcanzaron su máxima proximidad aparente, pareciendo estar más cerca que nunca a pesar de los centenares de miles de kilómetros que los separan en realidad. Otra fecha señalada será cuando Marte se sitúe exactamente al otro lado de la Tierra con respecto al Sol, en lo que se conoce como "oposición". Eso pasa aproximadamente cada dos años y es cuando el planeta rojo se ve mayor y brillante.

El 28 de febrero, una cita imperdible

Pero el plato fuerte llegará el 28 de febrero, cuando se pueda disfrutar de la alineación de siete planetas del sistema solar gracias a la incorporación de Mercurio. Un momento único que no se repetirá hasta dentro de 470 años, en 2492. Este fenómeno se podrá contemplar durante unos pocos días, del 25 de febrero al 2 de marzo como máximo, dependiendo del punto del planeta desde donde se observe. La alineación de Mercurio sólo durará unos días, ya que al principio de marzo, junto con Saturno y Neptuno, estará demasiado cerca del Sol para ser visible.

¿Por qué se produce este fenómeno?

Los ocho planetas principales del sistema solar orbitan en torno al Sol en el mismo plano, pero a diferentes velocidades. Mercurio, el más próximo al Sol, completa una órbita en sólo 88 días. En el otro extremo, Neptuno tarda 60.190 días, unos 165 años terrestres, en dar una vuelta completa al Sol. Estas diferentes velocidades orbitales hacen que, de vez en cuando, varios planetas se encuentren aproximadamente alineados al mismo lado del Sol. Desde la perspectiva de la Tierra, si las órbitas se alinean correctamente, podemos ver varios planetas simultáneamente a nuestro cielo nocturno.

Como observar los planetas alineados

Aunque esta alineación planetaria se podrá ver durante varios días, hoy martes será el mejor momento para contemplar los seis astros al mismo tiempo en el firmamento. Con la puesta de sol antes de las seis de la tarde, inmediatamente después se podrán buscar los planetas mirando hacia el sur. Cuatro de ellos son visibles a simple vista: Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los otros dos, Urano y Neptuno, requieren el uso de prismáticos o telescopio.

Venus y Saturno brillarán hacia el suroeste, Júpiter en el sur, y Marte más hacia el este, reconocible por su característico color anaranjado. Para disfrutar plenamente del espectáculo, es recomendable alejarse de las zonas con contaminación lumínica. También puede ser útil descargarse la aplicación Sky tonight para facilitar la identificación de los cuerpos celestes.

En febrero los planetas seguirán siendo visibles, pero el aumento de las horas de luz dificultará su detección. A finales de mes, con la incorporación de Mercurio, se alcanzará el momento álgido de la alineación, con siete planetas visibles simultáneamente en el cielo nocturno. Un espectáculo que no se repetirá hasta el lejano año 2492.

Para diferenciar una estrella de un planeta, hay que tener en cuenta que los planetas se ven como puntos brillantes fijos al cielo, mientras que las estrellas parecen parpadear. Eso se debe a efectos de la dispersión de la luz, más notable en objetos distantes como las estrellas que en los planetas, mucho más próximos.

Planetas del sistema solar

El sistema solar está formado por ocho planetas que orbitan en torno al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno tiene sus propias características únicas en términos de tamaño, composición y condiciones atmosféricas.

Mercuri es el planeta más próximo al Sol y el más pequeño del sistema solar. Venus es el segundo planeta desde el Sol y el más caluroso, con temperaturas superficiales que pueden alcanzar los 460 °C. La Tierra es el tercer planeta y lo único conocido que alberga vida. Marte, conocido como el planeta rojo, tiene una fina atmósfera y se sospecha que pudo tener agua líquida en el pasado.

Júpiter es el planeta mayor del sistema solar, un gigante gaseoso con más de 75 lunas. Saturno, famoso por sus impresionantes anillos, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Urano, el séptimo planeta, se distingue por su rotación tumbada y la abundancia de metano a su atmósfera. Neptuno, el octavo y último planeta, es un mundo helado con vientos extremadamente fuertes.

Cada uno de estos planetas tiene un periodo orbital diferente en torno al Sol, lo que hace que las alineaciones planetarias sean acontecimientos singulares y fascinantes para contemplar desde la Tierra.