Una especia milenaria con propiedades sorprendentes para los deportistas

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

La cúrcuma, una planta de la familia del jengibre utilizada desde hace milenios en la gastronomía y la medicina tradicional asiática, podría tener un nuevo aliado: los deportistas. Según una revisión científica realizada por investigadores de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), esta especia y su componente activo, la curcumina, tienen potencial para reducir el daño muscular y la inflamación que se produce en el sistema musculoesquelético después de la práctica de ejercicio físico intenso.

"La ingesta, antes y después del ejercicio, de curcumina se asocia con mejores resultados en la recuperación muscular, la reducción del dolor y la mejora de la capacidad antioxidante," explica Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacéutico nutricionista y principal autor del trabajo. La investigación, tutorizada por un equipo de expertos en nutrición deportiva de la UOC, ha sido publicada recientemente en acceso abierto a la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

La potencialidad y los beneficios de la curcumina han sido comprobados en centenares de estudios científicos, especialmente por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero este grupo de investigadores ha constatado estos resultados específicamente en el ámbito deportivo.

Según los autores, el consumo de curcumina podría atenuar la inflamación local en los músculos y la inflamación sistémica, el daño oxidativo provocado por los radicales libres producidos durante la actividad física, el dolor muscular y mejorar la percepción subjetiva del dolor. "El consumo moderado de curcumina dentro del rango de dosis establecido postejercicio ayuda a mejorar y acelerar la recuperación muscular", destaca Popescu-Radu.

Dosis recomendada y momento de ingesta

Los expertos estiman que un consumo de entre 1 y 4 gramos de curcumina por día en personas sanas es suficiente para obtener estos beneficios, especialmente en ejercicios excéntricos, que suelen ser los más lesivos en los deportistas. No obstante, advierten que hay que tener en cuenta variables como la influencia hormonal, el perfil del deportista, el momento de la ingesta y la formulación utilizada.

"El uso eficaz de la curcumina depende de factores como la dosis, la biodisponibilidad y el momento de la ingesta, y la ingestión posterior al ejercicio parece ser más beneficiosa", subraya Patricia Martínez, dietista nutricionista y coautora del estudio. Además, la absorción y la biodisponibilidad de la curcumina se pueden ver comprometidas por la formulación o por la presencia de otros compuestos como la piperina.

Más investigación para validar los resultados

A pesar de los beneficios demostrados, los investigadores insisten en que todavía hacen falta más estudios con mostratges más amplios para validar y consolidar estas conclusiones, especialmente en grupos específicos como deportistas mujeres o en situaciones como el climaterio y la menopausia.

"La curcumina podría mejorar sustancialmente el bienestar de las personas que realizan entrenamiento físico de manera regular e incluso ejercer un papel importante en la reducción de los biomarcadores asociados con la inflamación y en la mejora de la capacidad antioxidante, entre otros beneficios para la salud," concluyen los expertos. Sin embargo, consideran que todavía hay que hacer más investigación relativa a la formulación, la absorción y la biodisponibilidad de otros factores para evaluar plenamente los efectos descritos.

La cúrcuma y su componente activo, la curcumina, tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían beneficiar a los deportistas en la recuperación muscular y la reducción de la inflamación después del ejercicio intenso. Investigadores de la UOC han realizado una revisión científica que sugiere que el consumo de entre 1 y 4 gramos de curcumina al día podría ayudar a mejorar estos aspectos, especialmente en ejercicios excéntricos. No obstante, todavía hacen falta más estudios para validar estos resultados en grupos específicos y analizar factores como la formulación y la biodisponibilidad de la curcumina.