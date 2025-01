Siete consejos para ahorrar energía y evitar los 'devoradores' de electricidad

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ahorrar electricidad no solo beneficia al medio ambiente, sino también al bolsillo. Los electrodomésticos "blancos", como los refrigeradores, se encuentran entre los mayores consumidores de energía en el hogar. La electrónica de entretenimiento también consume mucha energía, alrededor de un tercio de la electricidad en el hogar.

Siete consejos para ahorrar electricidad en casa

1. Usar regletas con interruptor

El modo de espera de los dispositivos electrónicos consume electricidad sin que nos demos cuenta. Mientras que los dispositivos nuevos pueden consumir un máximo de 0,5 vatios en modo de espera, estas reglas no se aplican a aparatos más antiguos o conectados, como los altavoces inteligentes. Incluso en la oficina en casa, equipos como impresoras o enrutadores wifi consumen energía aunque no se utilicen activamente. Vale la pena conectar estos dispositivos a una regleta con interruptor, que permite apagarlos por completo cuando no se necesitan. Solo con los cargadores se pueden ahorrar hasta 10 euros al año.

2. Evitar protectores de pantalla

Los portátiles consumen menos electricidad que las computadoras de escritorio. Para tareas sencillas, como navegar por Internet, a menudo es suficiente con una tableta, que requiere aún menos energía. Se pueden lograr ahorros adicionales activando el modo de ahorro de energía, que debe activarse a más tardar 15 minutos después de no utilizarse. Esto se puede ajustar en la configuración del portátil. Los protectores de pantalla no son una medida de ahorro de energía. Con animaciones coloridas y en movimiento, el consumo de electricidad incluso aumenta.

3. Cerrar funciones en segundo plano en el smartphone

Los teléfonos inteligentes pueden convertirse en verdaderos devoradores de electricidad si hay muchas aplicaciones ejecutándose en segundo plano o si las conexiones Bluetooth están activas. Se puede ahorrar energía cerrando las aplicaciones no utilizadas, desactivando las conexiones y poniendo el smartphone en modo avión durante la noche.

4. Eliminar la acumulación de hielo

El refrigerador y el congelador se encuentran entre los mayores consumidores de energía en el hogar. Para ahorrar energía, se debe eliminar regularmente la acumulación de hielo. La temperatura óptima del refrigerador es de 7 °C. Un grado más frío ya aumenta el consumo de electricidad en aproximadamente un 6%. Para el congelador, la temperatura ideal es de -18 °C.

5. Usar el programa Eco

El programa Eco de la lavadora ahorra energía y elimina la suciedad con detergente o quitamanchas incluso a bajas temperaturas. Otra ventaja: lavar a bajas temperaturas cuida la ropa y prolonga su vida útil. Aunque el programa Eco de los electrodomésticos rara vez se utiliza porque lleva más tiempo, realmente vale la pena usarlo. Sin embargo, para eliminar las bacterias, la máquina debe funcionar ocasionalmente a 60 °C.

6. Secar la ropa al aire libre

Lo más eficiente energéticamente es secar la ropa al aire libre y prescindir de la secadora. Incluso con tiempo frío, la ropa se puede secar afuera, siempre que la humedad del aire sea baja. Un centrifugado a alta velocidad ahorra tiempo adicional, ya que la ropa está menos húmeda. Quienes aún así deseen utilizar la secadora, deben seleccionar el modo Eco para ahorrar energía.

7. Usar LED en lugar de bombillas incandescentes

Con la iluminación es particularmente fácil ahorrar a largo plazo. Las bombillas de bajo consumo reducen los costos en una quinta parte, mientras que las lámparas LED los reducen hasta en un 90%.