Antoni Giribet: el procés artesanal que transforma raïms seleccionats en vins excepcionals

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El paisatge vinícola català s'enriqueix amb propostes que, lluny de les grans produccions industrials, aposten per l'elaboració artesanal i respectuosa amb el territori. A la comarca de l'Urgell, un petit celler familiar ha aconseguit en només una dècada posicionar-se com a referent de qualitat en l'elaboració de vins negres amb caràcter propi.

El celler Antoni Giribet, ubicat al terme municipal de Verdú, gestiona 6,5 hectàrees de vinyes pròpies distribuïdes entre les partides Mas de Móra i Piques. El seu enfocament, centrat exclusivament en quatre varietats de raïm negre —sirà, ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot—, reflecteix una aposta clara per l'especialització i l'excel·lència.

"Sempre havia vist com a casa meva s'elaborava vi", explica Antoni Giribet, fundador del celler que porta el seu nom. Aquesta tradició familiar va ser el germen que, finalment, va cristal·litzar en la creació d'un projecte propi l'any 2015, amb l'objectiu principal d'aportar valor afegit a la matèria primera conreada a les seves vinyes.

Un procés meticulós del camp a l'ampolla

La filosofia del celler es fonamenta en una cura extrema en cada fase del procés d'elaboració. Tot comença amb una primera selecció de raïm directament a peu de vinya, escollint només aquells fruits que han assolit el punt òptim de maduresa. El transport fins a les instal·lacions es realitza en el menor temps possible i en caixes de 20 quilograms, un detall que pot semblar menor però que resulta essencial per preservar la integritat i qualitat del raïm.

Un cop al celler, cada varietat segueix el seu propi camí en dipòsits d'acer inoxidable, on la fermentació es desenvolupa de manera separada i controlada, a temperatures que oscil·len entre els 25 i 26 ºC. Els remuntats periòdics automatitzats permeten una extracció selectiva dels compostos fenòlics presents a la pell i la polpa del raïm, conferint al vi característiques distintives com el color, els tanins i les aromes particulars de cada varietat.

La maceració s'estén durant aproximadament quinze dies i, finalitzada la fermentació, el vi inicia un període de repòs en barriques de roure francès i americà, en una sala especialment condicionada per mantenir una temperatura constant entre 15 i 18 ºC i una humitat controlada.

Tres vins, tres personalitats diferenciades

Fruit d'aquest meticulós procés neixen tres vins amb característiques ben diferenciades. El Mil Sons, elaborat amb un 70% d'ull de llebre i un 30% de cabernet sauvignon, es caracteritza per la seva brillantor i netedat, amb una textura untuosa i un taní fi i vellutat que culmina en un postgust persistent, ampli i rodó.

Per la seva banda, el Pampalluga, monovarietal de cabernet sauvignon, destaca per un intens color roig rubí amb atractius matisos violacis, reflex de la seva joventut. Completa la tríada el Glops, potser el més complex dels tres, que combina merlot (50%), cabernet sauvignon (30%), sirà (10%) i ull de llebre (10%) per oferir un vi de color picota fosc, intens i profund, amb suggestives notes blavoses i violàcies.

Tots tres vins comparteixen una qualitat organolèptica que es manifesta en una textura untuosa, tanins ben integrats i una acidesa refinada que els confereix personalitat pròpia, sense estridències.

Una aposta ferma per la sostenibilitat i l'ecologia

El compromís amb la sostenibilitat ha estat una constant des dels inicis del celler, però ha estat en els darrers anys quan s'ha intensificat l'aposta per l'agricultura ecològica. Aquest esforç ha culminat recentment amb l'obtenció de la certificació ecològica atorgada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) per a l'anyada del 2023, tant per a les vinyes com per als vins elaborats.

Aquest reconeixement oficial no fa més que avaluar un treball constant i coherent en la recerca d'un model de producció respectuós amb l'entorn, que aprofita les característiques úniques del terroir de la zona, marcada per hiverns freds amb intenses boires i estius extremadament calorosos i secs.

"Aquestes condicions climàtiques particulars transmeten una personalitat molt marcada als nostres vins", explica Giribet, conscient que el caràcter diferencial dels seus productes rau, en gran mesura, en aquesta perfecta adaptació a les condicions locals.

Mirant cap al futur: tradició i innovació

Tot i tractar-se d'un celler relativament jove que va iniciar la seva primera anyada el 2016, Antoni Giribet mira cap al futur amb una clara visió de continuïtat i evolució. Entre els plans de desenvolupament hi ha la progressiva automatització d'alguns processos que permetin optimitzar l'eficiència sense perdre l'essència artesanal que defineix els seus vins.

L'esperit emprenedor que va portar Giribet a transformar una tradició familiar en un projecte empresarial continua viu, impulsant aquesta petita bodega cap a un futur on l'equilibri entre tradició i innovació es materialitza en vins que parlen del territori, de la seva gent i de la passió per l'excel·lència.

Característiques del Celler Antoni Giribet

El Celler Antoni Giribet és una explotació vinícola familiar fundada l'any 2015 a Verdú, a la comarca de l'Urgell. Compta amb 6,5 hectàrees de vinyes pròpies on es cultiven exclusivament varietats negres. Des de 2023, tant les vinyes com els vins que elaboren tenen certificació ecològica atorgada pel CCPAE. El seu catàleg inclou tres vins negres principals: Mil Sons, Pampalluga i Glops, cadascun amb un coupage i característiques diferenciades. El celler es caracteritza pel seu enfocament artesanal i el respecte per les condicions úniques del territori on s'ubica.