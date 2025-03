La alimentación del futuro, un campo lleno de incógnitas

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

¿Cómo nos alimentaremos en el futuro? Este es el gran interrogante que planteó ayer la primera mesa redonda de la segunda edición del ciclo Diàlegs, que reunió a más de un centenar de asistentes en el Espai Orfeó de Lleida. Bajo la conducción de la subdirectora de SEGRE, Anna Gómez, dos eminencias del campo de la alimentación debatieron acerca de cuestiones como los productos transgénicos, el impacto de la crisis climática sobre los cultivos, el papel de la carne y el azúcar en nuestra dieta o la capacidad que tendrá el mundo para abastecer de comida a una población creciente. Se trata de Olga Martín Belloso, catedrática en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA) de la Universitat de Lleida, y Abel Mariné, profesor emérito de Nutrición y Bromatología en la UB y miembro del Institut d’Estudis Catalans. Una de las incógnitas destacadas que abordó la cita de ayer es la crisis climática que, si bien “no hará desaparecer la dieta mediterránea, sí que interferirá en su producción”, aseguró Martín, que explicó que los cultivos deberán adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Esto está estrechamente relacionado con los alimentos transgénicos (aquellos que se consiguen alterando sus genes), otra de las grandes cuestiones del debate. “El hecho de que un alimento sea transgénico puede ocurrir de manera natural, debido a la evolución de las especies”, afirmó Martín, que añadió que “por lo que se ha demostrado, no son malos para la salud y no está probado que provoquen resistencia a los antibióticos”. En este sentido, Mariné apuntó que “el término ‘natural’ tiene connotaciones positivas para la gente, en cambio, ‘sintético’ se considera negativo, cuando no debería ser así”. Esto “se debe, sobre todo, a las redes sociales, que hacen que cualquier persona pueda decir barbaridades acerca de la alimentación”, explicó Martín. “Las redes hacen que la gente se alimente cada vez peor”, según Mariné. Asimismo, Gómez planteó por qué “no existe ninguna regulación sobre el consumo de los alimentos con exceso de azúcares” y Martín señaló que la responsabilidad recae sobre el consumidor y que “hace falta mucha educación como consumidores”.

Diàlegs, una iniciativa del IEC, la UdL, el grupo SEGRE y el Orfeó Lleidatà, ha previsto su próximo debate el 25 de marzo.