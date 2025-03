La ZBE de Tarragona ya tiene fecha de puesta en marcha

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona se pondrá en marcha en diciembre y se implementará de manera progresiva. En un inicio sólo podrán acceder los vehículos con etiqueta C, B, Eco y 0, mientras que los que no dispongan de distintivo no podrán entrar. Durante el primer año, los coches domiciliados en la ciudad estarán exentos de la prohibición siempre y cuando estén inscritos en un registro de vehículos autorizados. La ZBE quedará limitada a la Part Alt, el Eixample y los barrios marítimos. Los primeros meses, el Ayuntamiento de Tarragona no prevé aplicar el régimen sancionador. La concejala de Movilidad, Sònia Orts, ha señalado que son unas medidas impulsadas desde la UE para "reducir la contaminación".

En el pleno del próximo 21 de marzo se llevará a aprobación inicial la ordenanza que tiene que regular la ZBE de Tarragona. Después, en mayo, se tendría que aprobar definitivamente. Paralelamente, se ha licitado todo el sistema de videocámaras y los detectores de emisiones para que esté todo a punto en diciembre, aunque todavía no se sabe qué día exactamente se pondrá en funcionamiento.

Desde el Ayuntamiento de Tarragona se ha trabajado con el de Reus para "armonizar" las dos ordenanzas, según ha explicado Orts. La ZBE afectará a los días laborables de 7 a 19 h. La concejala ha insistido en que el primer año habrá que hacer "sensibilización y pedagogía". "Queremos que la ciudadanía aprenda, se informe, pregunte y no se asuste", ha destacado. De hecho, el gobierno local prevé hacer una campaña específica durante el otoño, antes de que se inicie la ZBE.

Implementación provisional

La Zona de Bajas Emisiones entrará en funcionamiento de manera gradual. Se iniciará en diciembre de 2025, y sólo podrán acceder los coches con etiqueta C, B, 0 y Eco. Por lo tanto, no podrán hacerlo los que no tengan ningún distintivo. Desde el Ayuntamiento calculan que son un 25% de los vehículos que hay en la ciudad. A partir de 2028, sólo los 0 y Eco.

Durante el primer año, las personas que estén empadronadas en la ciudad y que tengan los vehículos inscritos en un registro podrán entrar también. Además, habrá algunas excepciones; por ejemplo personas con movilidad reducida, vecinos con rentas bajas, o los vehículos que tengan una plaza de aparcamiento dentro de la zona delimitada.

La ordenanza contempla aplicar el reglamento sancionador para las ZBE de la Generalitat, pero todavía no se han aprobado las tarifas de las multas ni se ha decidido a partir de cuándo se empezará a sancionar. En 2028, el Ayuntamiento tendrá que revisar el funcionamiento de la ZBE e implementar cambios si hiciera falta.