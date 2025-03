Los alimentos que refuerzan tus defensas frente al covid: el secreto está en los fitoquímicos

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

En el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma por covid en España, una investigación internacional con participación de la Universidad del País Vasco ha revelado que los fitoquímicos presentes en frutas y verduras de consumo habitual podrían convertirse en potentes aliados contra el coronavirus, tanto en la prevención como en la recuperación de la enfermedad.

El estudio titulado 'Possible roles of phytochemicals with bioactive properties in the prevention of and recovery from COVID-19', publicado recientemente en la prestigiosa revista Frontiers in Nutrition, arroja luz sobre cómo estos compuestos naturales pueden modular beneficiosamente nuestra respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2.

"Lo que hemos descubierto es que alimentos tan comunes como las zanahorias, naranjas, brócoli intensamente verde o uvas moradas contienen compuestos bioactivos con propiedades que van mucho más allá de su valor nutricional tradicional", explica Paloma Rohlfs Domínguez, investigadora de la UPV/EHU y coautora del estudio.

Más de 1.500 personas analizadas en seis países

La investigación, que abarcó el análisis de más de 1.500 participantes distribuidos en seis países (India, Irán, Italia, Japón, Rusia y España) durante el periodo 2021-2023, reveló un patrón significativo: aquellas poblaciones cuya dieta habitual incluía abundantes verduras, hierbas aromáticas, especias y alimentos fermentados -especialmente en India y Japón- experimentaron periodos de recuperación notablemente más cortos tras contraer covid.

"Nuestros hallazgos apuntan a que estos fitoquímicos actúan como auténticos moduladores de la respuesta inmunitaria, preparando al organismo para defenderse del virus de manera más eficiente y recuperarse con mayor rapidez cuando la infección ya se ha producido", detalla Rohlfs.

Los resultados no solo confirman lo que muchos nutricionistas llevaban años defendiendo -la importancia de una alimentación rica en productos vegetales frescos-, sino que además aportan evidencia científica sobre los mecanismos específicos mediante los cuales estos compuestos interactúan con nuestro sistema inmunológico.

Los compuestos clave que marcan la diferencia

Entre los fitoquímicos identificados con mayor potencial destacan:

El betacaroteno, presente en abundancia en zanahorias y otras verduras de tonalidad anaranjada, ha demostrado poseer potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían reducir la severidad de la respuesta inflamatoria asociada a los casos graves de COVID-19.

El resveratrol, compuesto presente en las uvas moradas y el vino tinto, también ha mostrado efectos beneficiosos en la modulación de la respuesta inmunitaria frente al coronavirus.

Los polifenoles del té verde y negro, así como los isotiocianatos presentes en verduras crucíferas como el brócoli, completan este cuarteto de fitoquímicos con mayor evidencia de actividad protectora.

"No estamos hablando de una cura milagrosa, sino de un complemento natural que podría marcar la diferencia entre un curso leve o moderado de la enfermedad", aclara la investigadora de la UPV/EHU.

Implicaciones para futuras estrategias preventivas

El estudio abre la puerta a nuevas estrategias preventivas basadas en la alimentación, no solo frente al COVID-19 sino potencialmente contra otras enfermedades infecciosas. Los investigadores señalan que incorporar habitualmente estos alimentos a nuestra dieta podría constituir una línea de defensa adicional, especialmente para poblaciones vulnerables.

En España, donde la dieta mediterránea ya incluye muchos de estos alimentos, el reto consistiría en reforzar su consumo regular, según apuntan los expertos. Las estadísticas actuales muestran que solo un 67,4% de la población española consume frutas y verduras diariamente, cifra que debería incrementarse para maximizar estos beneficios potenciales.

"Es fundamental continuar esta línea de investigación para comprender con mayor precisión los mecanismos moleculares mediante los cuales estos compuestos interactúan con nuestro sistema inmunológico y determinar las dosis óptimas para maximizar su efecto protector", concluye Rohlfs.