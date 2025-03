Grupo de apoyo ante una separación

La Paeria de Lleida puso en marcha a finales de 2023 un grupo de apoyo psicológico para mujeres que se encuentran en proceso de separación o divorcio. Actualmente, ya se está llevando a cabo la tercera edición y las primeras conclusiones son que están cumpliendo con sus objetivos de ofrecer un espacio de comprensión donde compartir su experiencia con libertad, sin prejuicios y aprendiendo herramientas de gestión emocional y crecimiento personal. La psicóloga Ana Sala Galindo, coordinadora de este grupo desde el principio, explica a SEGRE que “aunque hay muchas situaciones de separación, las mujeres pueden compartir vivencias y preocupaciones, como los hijos, la economía y la parte legal”. Según Sala, el apoyo mutuo es clave para que las participantes puedan ver “que no están solas y que pueden aprender herramientas para que cada una tome sus decisiones”. Como cada grupo es diferente, los temas a tratar se van adaptando según las necesidades, como si hay situaciones de violencia. “Es un duelo invisible que socialmente no se entiende y puedes verte cuestionada cuando has sido tú quién ha tomado la decisión o si ya ha pasado un tiempo”, explica.

Por ello es tan necesario este acompañamiento emocional, explican a SEGRE cuatro usuarias que ahora mismo forman parte de este grupo. Algunas de ellas apuntan a que deben enfrentarse a estereotipos por ser mujeres y también por la edad a la que han decidido separarse. También relatan la preocupación que les supone cómo puede afectar todo el proceso a sus hijos, cómo será la comunicación con la expareja, además de afrontar la situación jurídica y económica. En este sentido, defienden que es necesario que haya más acompañamiento durante el proceso judicial para conocer sus derechos y los pasos a seguir. “Es un momento en el que sufres una gran vulnerabilidad por lo que el proceso judicial debería ser más ágil”, opinan algunas de ellas.

Según Sala, en este proceso de separación o divorcio “vives el duelo de las expectativas que tenías sobre la vida, el amor y la familia que pueden afectar a la autoestima”, por lo que señala que es importante “este autocuidado para saber gestionarlo”. Las usuarias lamentan que todavía hay prejuicios en la sociedad pero todas ellas coinciden en que “es un comenzar de nuevo” para el que, destacan, “es vital tener un apoyo positivo”. Por ello, agradecen poder contar con este grupo de apoyo “para compartir lo que sientes con otras personas que están pasando por lo mismo”.

Las rupturas matrimoniales bajan en un año en Lleida

Los juzgados leridanos registraron el año pasado un total de 776 demandas por ruptura matrimonial, lo que supone un nuevo descenso respecto al ejercicio anterior y la cifra más baja de los últimos años. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, las demandas bajaron un 4,5% en las comarcas leridanas. Por tipo, tuvieron entrada en los juzgados 742 por divorcios, de los que cerca del 60% fueron consensuados, y otros 34 fueron por separación, de las que más de siete de cada diez con acuerdo entre las partes. En Catalunya se mantuvieron estables y aumentaron un 3,6% en el Estado.