Piden más recursos para la atención del autismo

El presidente de la Associació TEA Ponent, Ignacio Terrado, pidió ayer más recursos terapéuticos para la atención de las personas con autismo, no solo para niños y niñas, sino también para los adultos, muchos de ellos padres de niños con autismo, ya que cada vez se diagnostican más casos. Asimismo, alertó del infradiagnóstico que todavía existe sobre esta patología, de manera más significativa entre las mujeres.

Con motivo del Día Mundial del Autismo, que se celebró ayer, Terrado aprovechó para reclamar más recursos para la atención terapéutica, con servicios “colapsados” y con mayor dificultad para familias de fuera de Lleida ciudad. También en el ámbito escolar. Denunció que hay familias que se han quedado sin plaza en una atención inclusiva, no pueden llevar a su hijo al comedor o que solo pueden llevarlos al colegio durante unas horas. “Si no hay recursos, no puede haber una inclusión real”, destacó. Asimismo, valoró iniciativas como la del Conservatori de Lleida, con un programa piloto de musicoterapia y, ve más sensibilización por iniciativas en festivales o fiestas.