Revilla ve “mezquino” que el rey emérito le demande y no lo haga con Corinna

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla consideró ayer “injusto y mezquino” que una persona “inviolable” e “inmune” ante la ley como es el rey emérito demande a “un ciudadano de a pie” que no ha dicho “nada que no sea verdad”, y se preguntó por qué se querella contra él “y no contra Bárbara Rey o Corinna” que han dicho “cosas muy gordas” sobre Juan Carlos I. Revilla indicó que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que “era un bulo”, hasta que su mujer le aseguró que “era cierto”. Se enteró este martes cuando se encontraba en Vitoria participando en el rodaje de un película con Antonio Resines. La abogada que representa al rey reclama al expresidente una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados que, de tener que ser abonada, serán donados a Cáritas.