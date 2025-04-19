Cazado al volante en Els Mangraners sin tener carnet

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana denunció penalmente el miércoles a una hombre que fue sorprendido al volante en la calle Escultor Gualter de Els Mangraners pese a que carecía de carnet de conducir. Fue imputado por un delito contra la seguridad en el tráfico, una grúa inmovilizó el vehículo y lo transportó al depósito municipal, al no tener conductor sustituto.

❘ lleida ❘ La Policía Local multó a dos personas a las que halló sustancias estupefacientes en la vía pública. Las intervenciones tuvieron lugar en la calle Salmerón y en la plaza Hort de Santa Teresa. En ambos casos, las drogas fueron decomisadas.

❘ lleida ❘ La Generalitat ha iniciado el proyecto XCAT Connecta, con el que quiere conectar en 5 años a una red de fibra óptica propia 6.164 sedes públicas, como escuelas, CAP, hospitales, comisarias o parques de bomberos. Para ello, licitará tres contratos por un total de 200,9 millones.

❘ lleida ❘ El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha alquilado el local número 7 de la plaza dels Països Catalans, en el barrio leridano de Balàfia, a la Federació de Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (Fepccat) para destinarla a su nueva sede social. Se encuentra en una promoción de viviendas sociales construida por el propio Incasòl.