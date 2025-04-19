El vía crucis llena el centro de Tàrrega de fieles
El vía crucis del Viernes Santo, con el Sant Crist de la Sang i dels Pagesos y la Mare de Déu dels Dolors, llenó ayer por la noche las calles de Tàrrega de fieles, favorecido por el buen tiempo primaveral. En los últimos años, el vía crucis ha sumado nuevos elementos como las Sibilas, siete tapices en forma de pendón de Francesc Marsà, o los Armats, que se recuperaron en 2016 tras casi medio siglo. Este año el vía crucis se inició en el interior de la iglesia.