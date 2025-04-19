Los nacimientos vuelven a caer en febrero en Lleida

Las comarcas leridanas volvieron a registrar un febrero un descenso de la natalidad tras el aumento del mes de enero. Según las estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de febrero nacieron 238 bebés en Ponent, un 2,45% menos respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, en el acumulado, las comarcas de Lleida experimentaron un crecimiento en los dos primeros meses del año, con 518 nacimientos, un 4,6% más respecto al mismo periodo de 2024. En comparación con 2020, los nacimientos han caído un 7%. En la última década, el descenso supera el 20%. Por edad de la madre, el mayor incremento se da en la franja de 20 a 24 años, con 52 bebés nacidos en los dos primeros meses de este año, un 33% más que el año pasado. También subén los nacimientos de las leridanas de 25 a 29 años, de 30 a 34 años y de 35 a 39. Otro aumento destacado se da entre las madres de 45 o más años, que se han duplicado hasta un total de 8 en 2025.

En el conjunto del Estado, se registraron 24.136 nacimientos en febrero de 2025, lo que supone un descenso del 2,83% con respecto al mismo mes del año anterior y una caída de un 23% en la última década. De los datos se desprende que en los últimos años, la cifra de nacimientos en febrero se ha mantenido entre los 24.000 y los 27.000. Teniendo en cuenta la edad de la madre, los contabilizados en febrero de 2025 disminuyeron con respecto al mismo mes de 2024 en todos los tramos de edad, excepto en el de 45 a 49 años y el de 50 y más años, en los que se incrementaron los nacimientos, pasando de 266 a 267 y de 26 a 27, respectivamente.

En cuanto a las defunciones, hasta la semana 13 de este año (24 de marzo), se registraron un total de 1.164 muertes en Ponent, lo que supone un ligero descenso comparado con el año pasado, cuando hubo 1.178.