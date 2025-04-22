Carla Simón y el Centre de Titelles de Lleida, Creus de Sant Jordi

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Gobierno de la Generalitat ha anunciado la concesión de la Cruz de Sant Jordi 2025 a 21 personalidades y 10 entidades que han destacado por su servicio en Cataluña en el ámbito cívico, cultural y en la defensa de la identidad catalana. Entre los premiados destaca la cineasta Carla Simón, directora de la película 'Alcarràs', ganadora del Os d'Or de Berlín; la escritora y periodista de Saidí Mercè Ibarz; el óptico y optometrista de Mollerussa Manel Roure; y el Centre de Titelles de Lleida, institución con más de 35 años de trayectoria.

La lista de galardonados incluye también figuras relevantes del panorama cultural y social catalán como la actriz Loles León; el músico y cofundador del grupo Mishima Marc Lloret, muerto recientemente; el filólogo Isidor Marí; el director de orquesta Josep Pons; el expolítico Joan Saura; y la periodista Rosa Maria Calaf, con una extensa carrera como corresponsal internacional. También recibirán este reconocimiento el agricultor y líder sindical Joan Caball; el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; y la dramaturga Lluïsa Cunillé. Entre las entidades reconocidas destacan la compañía teatral La Cubana; el grupo musical Sabor de Gràcia y la Unió per la Mediterrània.

Hay que remarcar que esta distinción también ha reconocido la aportación de la bailarina y coreógrafa Montse Colomé; el artista visual Eugènia Balcells; el alpinista Josep Manuel Anglada; la farmacéutica e investigadora Montserrat Baiget; el biólogo y ecólogo Ramon Folch; el geólogo Josep Maria Mata-Perelló; el empresario y editor Francisco Javier Moll de Miguel; la pedagoga Mireia Montané; y la empresaria Laura Roigé Pons.

Les entidades premiadas con la Creu de Sant Jordi 2025, que reciben la distinción en forma de placa, incluyen también el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), organización pionera en la defensa de los derechos LGTBI+ en Catalunya; el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona; la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, dedicada a mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad; el Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls; y la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic.

El legado cultural de los galardonados leridanos

Los premiados con raíces en las comarcas de Lleida representan diferentes ámbitos del panorama cultural y profesional catalán. Carla Simón, a pesar de haber nacido en Barcelona, ha puesto el foco internacional en la agricultura leridana con su película 'Alcarràs', un retrato emotivo de la vida rural y las tradiciones agrícolas amenazadas por los cambios económicos y sociales.

Mercè Ibarz, nacida en Saidí (Baix Cinca), es una referente de la literatura y el periodismo cultural catalán. Su obra literaria y ensayística ha explorado la ruralidad, la memoria histórica y las transformaciones del territorio. Entre sus libros destacan "La terra retirada", "La palmera de blat" o "Febre de carrer", además de su reconocido ensayo sobre Mercè Rodoreda.

Por su parte, Manel Roure ha destacado como profesional de la óptica y la optometría en Mollerussa, con una trayectoria que combina la excelencia profesional con el compromiso social. El Centre de Titelles de Lleida, fundado en 1986, se ha convertido en un referente cultural que ha acercar el teatro de títeres a varias generaciones, con una tarea destacada en la creación, producción y difusión de espectáculos, además de la formación y la investigación en este arte escénico.