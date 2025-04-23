Creus de Sant Jordi ‘pre-diada’

“Este reconocimiento llega en un momento clave para nosotros, a casi una semana de la Fira”- La 36ª edición de la Fira de Titelles tendrá lugar del 1 al 4 de mayo. “Hemos hecho un esfuerzo tremendo en estos últimos meses de preparativos, la Creu de Sant Jordi ha llegado en un momento clave para nosotros y nos ha dado una sobredosis de energía de manera inesperada”, explicó Ferre.

El Centre de Titelles de Lleida es una de las 10 entidades distinguidas con la Creu de Sant Jordi 2025, uno de los máximos reconocimientos que otorga la Generalitat y los receptores se dieron a conocer ayer en un cambio de fechas, ya que los últimos galardonados se anunciaron el pasado diciembre. Por su parte, los leridanos Manuel Roure, Mercè Ibarz, Josep Maria Mata Perelló y Carla Simón son cuatro de las 21 personalidades que reciben la distinción este año.

Elisabet Vallvé, codirectora del Centre de Titelles de Lleida, expresó ayer su emoción ante el premio: “Pensando en Julieta Agustí y Joan Andreu Vallvé, quienes fundaron el Centre y la Fira de Titelles de Lleida hace casi cuatro décadas, este es el máximo reconocimiento que les podían dar tanto a ellos como al equipo actual, a parte del Premi Nacional de Cultura que recibimos en 2018”. De hecho, Vallvé reveló que la consellera de Cultura quiso hablar directamente con Joan Andreu Vallvé, ya jubilado, para comunicarle la noticia. Además, según la codirectora, “esta distinción pone a las marionetas y a nuestra ciudad en el punto de mira del resto de Catalunya y del panorama de las artes escénicas”. Por su parte, Oriol Ferre, codirector del Centre, puso en valor que un galardón tan importante como la Creu de Sant Jordi reconozca “el arte de los títeres, una disciplina mundial y milenaria. No obstante, a día de hoy, tenemos que luchar para reivindicarlo”. Ferre concluyó que galardones como la Creu de Sant Jordi “dignifican el oficio titellaire, el teatro, las artes en vivo y la cultura”.

La Creu de Sant Jordi 2025 ha reconocido entidades culturales como la Federació dels Tres Tombs de Barcelona o la banda de rumba Sabor de Gràcia. Asimismo, Joan Caball, agricultor y exdirigente del sindicato Unió de Pagesos (UP); la actriz Loles León; la periodista Rosa Maria Calaf, o el presidente del Grupo Planeta José Creuheras también recibieron el galardón. Cabe recordar que UP recibió la Creu de Sant Jordi en la pasada edición, junto a los leridanos Maria Antònia Peralba y Kilian Jornet.

«No me lo esperaba, pero estoy muy agradecido»

El óptico optometrista de Mollerussa Manuel Roure Arnaldo recibirá el galardón por ser un profesional de referencia del sector, pionero en el estudio y consideración de los predominios visuales y el desarrollo de la teoría y práctica del entrenamiento visomotor. Roure se mostró ayer contento de recibir este reconocimiento “de primera categoría” que reconoce su dilatada trayectoria, con más de 50 años de carrera. “No me lo esperaba, pero estoy muy agradecido”, remarcó. Es autor de las primeras obras de optometría escritas en catalán y destaca su compromiso activo con Mollerussa y el Pla d’Urgell y por su vinculación con entidades como Acudam.