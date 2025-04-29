Subastan 67 vehículos y maquinaria procedentes del narcotráfico

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD), va a realizar la subasta de 67 lotes de vehículos, maquinaria y accesorios procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cuyos beneficios se destinarán a acciones de prevención de drogas.

En esta subasta se presentan 67 lotes distribuidos entre vehículos, maquinaria y diversos accesorios, todos ellos procedentes de decomisos judiciales vinculados al narcotráfico. En concreto, hay 27 vehículos para uso industrial y particular; 26 lotes de maquinaria, incluyendo una selección de equipos de obra civil y maquinaria industrial, y 14 accesorios y otros activos.

La subasta de estos 67 lotes en la web Escrapalia se encuentra abierta a pujas, y concluirá el próximo 8 de mayo. Todos aquellos interesados en realizar una visita 'in situ' para ver los vehículos podrán hacerlo este martes, 29 de abril, inscribiéndose.

La DGPNSD gestiona el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El dinero recaudado se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.

En los últimos años, aproximadamente el 70 por ciento de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30 por ciento a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras). En 2023, se distribuyeron 28.350.000 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados.

Este Fondo regulado por la Ley 17/2003 de 29 de mayo, está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados. De esta forma, los activos que llegan al Fondo de Bienes Decomisados se pueden enajenar y liquidar a través de subasta pública.