La odisea de los leridanos del Caragol Tour en Madrid: furgonetas, motores averiados y una noche en el teatro
Con el apagón empezó la aventura de los leridanos, que llegaron de madrugada a Lleida
El Cercle Català de Madrid tenía que acoger el lunes al mediodía el Caragol Tour, una de las paradas para promocionar el Aplec del Caragol. Estaba previsto que el acto empezara a las 13.30 horas –a las 12.00 h había una previa para los medios– pero el apagón obligó a suspenderlo, ya que parte de los asistentes no consiguieron llegar ni tampoco podía servirse la comida.
Aquí empezó la odisea de la cuarentena de miembros de la misión leridana, que a las 9.00 horas había cogido un AVE en dirección a la capital del Estado. A partir de las 14.00 horas se analizó cómo se podía regresar a Ponent, en un contingente con miembros de la Fecoll, la Diputación de Lleida, el Grup SEGRE –que es uno de los patrocinadores– y de la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, entre otros.
Se consiguió contratar dos furgonetas con sus respectivos conductores, que salieron pasadas las 21.00 horas. Pudieron transportar a una quincena de los afectados mientras que el resto, varios de ellos organizadores y miembros de la Escola d’Hoteleria, tuvieron que pernoctar en el Cercle Català a la espera de que ayer pudieran regresar a Lleida.
La odisea no finalizó aquí. La segunda de las furgonetas, que salió posteriormente, se averió a las dos de la madrugada en Zaragoza. El primer taxista, que ya había llegado a Lleida, regresó a la capital aragonesa y ‘rescató’ a los ocho pasajeros, que llegaron pasadas las cinco de la madrugada a Ponent. Ayer llegó el resto de la expedición.