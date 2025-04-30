La odisea de los leridanos del Caragol Tour en Madrid: furgonetas, motores averiados y una noche en el teatro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Cercle Català de Madrid tenía que acoger el lunes al mediodía el Caragol Tour, una de las paradas para promocionar el Aplec del Caragol. Estaba previsto que el acto empezara a las 13.30 horas –a las 12.00 h había una previa para los medios– pero el apagón obligó a suspenderlo, ya que parte de los asistentes no consiguieron llegar ni tampoco podía servirse la comida.

Aquí empezó la odisea de la cuarentena de miembros de la misión leridana, que a las 9.00 horas había cogido un AVE en dirección a la capital del Estado. A partir de las 14.00 horas se analizó cómo se podía regresar a Ponent, en un contingente con miembros de la Fecoll, la Diputación de Lleida, el Grup SEGRE –que es uno de los patrocinadores– y de la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, entre otros.

Se consiguió contratar dos furgonetas con sus respectivos conductores, que salieron pasadas las 21.00 horas. Pudieron transportar a una quincena de los afectados mientras que el resto, varios de ellos organizadores y miembros de la Escola d’Hoteleria, tuvieron que pernoctar en el Cercle Català a la espera de que ayer pudieran regresar a Lleida.

La odisea no finalizó aquí. La segunda de las furgonetas, que salió posteriormente, se averió a las dos de la madrugada en Zaragoza. El primer taxista, que ya había llegado a Lleida, regresó a la capital aragonesa y ‘rescató’ a los ocho pasajeros, que llegaron pasadas las cinco de la madrugada a Ponent. Ayer llegó el resto de la expedición.