Más material desde Lleida para afectados de la dana

La entidad sin ánimo de lucro Ovelles Negres Solidàries hizo ayer un nuevo envío de material para las personas afectadas por la dana en el País Valencià. A primera hora de la mañana, un camión cargado con nueve palets de diverso material así como pupitres escolares partió hacia las zonas afectadas, sobre todo Alfafar y La Torre. Según explicó una responsable de la asociación, han enviado ropa de verano, material escolar, libros, mesas y sillas de colegio. También llevaron material para poder hacer mercadillos solidarios que está organizando la entidad junto con ayuntamientos y empresas de la zona para poder comprar deshumidificadores, electrodomésticos o material informático. Asimismo, quisieron dar las gracias a la inmobiliaria IN por ceder el local donde han podido organizar y clasificar toda la ayuda.

Sobre cómo está la situación en las zonas afectadas por la dana del pasado octubre, la asociación leridana explica que ya no hay barro en la calle, pero que al acercarse a los edificios “todavía puedes ver puertas reventadas por el agua, ascensores sin funcionar o parkings que todavía no están limpios”. En este sentido, señalan que las familias “siguen muy tocadas” y que mientras puedan las continuarán ayudando. Ovelles Negres Solidàries ya hizo varios envíos tras el temporal, como juguetes, que incluso repartieron en persona.