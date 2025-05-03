SEGRE

Ciutadilla retrocede a la época medieval

Imagen de uno de los actos de la Trobada de Grups de Recreació Medieval en Ciutadilla. - LAIA PEDRÓS

Ciutadilla retrocede este fin de semana a la época medieval con la celebración de la 23 edición de la Trobada de Grups de Recreació Medieval, que cuenta con 156 participantes de 22 grupos. Las actividades empezaron ayer con la inauguración del encuentro y un concierto de música a cargo de Els Joglars de Ripollet seguido de la subida de antorchas al castillo. Durante todo el fin de semana se han programado múltiples actividades y un campamento en el que los grupos mostrarán como se vivía durante la época medieval.

