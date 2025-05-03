Multan a TikTok con 530 millones de € por transferir datos de usuarios a China

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda ha multado a TikTok con una sanción de 530 millones de euros por haber transferido datos personales de usuarios europeos a servidores en China, incumpliendo con las pautas de seguridad marcadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Ahora, la aplicación de vídeos cortos cuenta con seis meses para adecuar el tratamiento de dichos datos a la normativa europea.

El RGPD requiere un alto nivel de protección con respecto a los datos personales de los usuarios y su tratamiento, una exigencia que se mantiene cuando estos datos se transfieren a otros países. Sin embargo, según la investigación llevada a cabo por la DPC, la red social propiedad de la compañía china ByteDance infringió estas obligaciones. En concreto, según detalla la DPC en un comunicado en su web, se examinó tanto la legalidad de la transferencia de datos personales de usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) por parte de TikTok a China, como sus requisitos de transparencia. Según se ha podido concluir, TikTok infringió el RGPD porque “no verificó, garantizó ni demostró” que los datos personales de los usuarios europeos, a los que accedía de forma remota el personal de la compañía en China, recibían un nivel de protección equivalente al garantizado dentro de la Unión Europea. Por tanto, se acusa a TikTok de no realizar las evaluaciones necesarias para mantener la seguridad de estos datos, así como de no abordar el “posible acceso por parte de las autoridades chinas a datos personales”.

Además de la multa impuesta, la decisión de la DPC incluye una orden que suspende las transferencias de TikTok a China si el tratamiento de los datos no se adecua a la normativa en los seis meses de plazo. Por otra parte, la DPC también señala que, durante la investigación, TikTok proprocionó información errónea al indicar inicialmente que no almacenaba datos de usuarios europeos en servidores chinos. No obstante, durante el pasado mes de abril, acabó informando de un problema por el que “una cantidad limitada de datos” personales de usuarios europeos se habían almacenado en servidores de China. TikTok acabó reconociendo que había estado proporcionando información inexacta a la investigación.