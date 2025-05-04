La poesía visual más internacional se cita en el Agramunt de Viladot

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Fundació Guillem Viladot – Lo Pardal de Agramunt inauguró ayer la exposición La Lliga de la justícia poètica, que reúne piezas con la poesía visual como eje principal de 66 artistas procedentes de 16 países y cuatro continentes. El comisario, Xesco Mercé, explicó que “la muestra ofrece una visión actualizada de la poesía visual que tanto han trabajado referentes como Viladot o Brossa, y lo hace desde técnicas y lenguajes diferentes”.