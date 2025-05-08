Las entidades del Bisbat atienden a 27.652 personas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida atendió a un total de 27.652 personas en 2024, a través de 14 iniciativas. Esta cifra supone un aumento del 5% con respecto al año anterior y hace notar el paulatino aumento de personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social en la capital del Segrià. El balance del año pasado se presentó ayer en el obispado de Lleida y el delegado de la Xarxa, Joan Carles Nicuesa, alertó del crecimiento de la desigualdad económica y también señaló que la pobreza afecta, sobre todo, a las mujeres.

Por otra parte, las entidades lamentaron el acompañamiento insuficiente de las administraciones, en cuanto a recursos económicos, pero también por las trabas administrativas con las que se encuentran las personas atendidas para poder acceder a servicios básicos.