Los retos de informar en la actualidad

Los retos del periodismo en la actualidad fue el tema que protagonizó ayer la décima edición del Simposi de Llibertat de Premsa, una cita organizada por la demarcación de Lleida del Col·legi de Periodistes y la Universitat de Lleida. La jornada tuvo lugar en la sala Víctor Siurana del Rectorat y se dividió en una conferencia inaugural y tres mesas redondas con profesionales en diferentes ámbitos del periodismo.

Entre ellas, destacó el debate Periodisme de proximitat: l’antídot contra la desinformació, que estuvo moderado por la periodista Gemma Peris y contó con la participación de los responsables de los principales medios de comunicación de la demarcación: Anna Sàez, directora de SEGRE; Oriol Bosch (ACN Ponent, Alt Pirineu y Aran), Anna Muñoz (La Xarxa), Jordi Sebastià (UA1 Lleida Ràdio) y Francesc Guillaumet (La Mañana). “El periodismo local y comarcal se suele ver como algo folclórico”, apuntó Sàez. “Sin embargo, en Catalunya, los medios locales tienen mucho más peso, en cuanto a lectores, que los medios generalistas. Si quieres que una noticia llegue a los lectores leridanos, es más posible conseguirlo a través de un medio como SEGRE, que en uno nacional”, aseguró Sàez. Por su parte, Bosch subrayó “el hecho de estar ahí” como una de las virtudes esenciales del periodismo de proximidad. Asimismo, también reivindicó que “desde un medio nacional también se pueden explicar historias locales. Precisamente, nuestro trabajo es intentar que la información que sucede en Lleida pueda también tener un espacio en un informativo de televisión o en un diario a nivel nacional”, afirmó Bosch.

Las otras mesas redondas trataron el Periodisme en temps de Fake News –cuyos profesionales invitados abordaron las herramientas actuales de verificación e inteligencia artificial en la era de la digitalización– y el hecho de Fer periodisme en el context internacional actual. Entre los periodistas que participaron, destacan medios de comunicación tradicionales como Catalunya Ràdio, Televisión Española, o El País; así como medios creados en la era digital como Verificat (los primeros fact checkers de Catalunya), la agencia de noticias Infoveritas, o la revista de periodismo internacional 5W.

Intxaurrondo: “Recuperar el buen periodismo es una urgencia”

La periodista y presentadora de Televisión Española Silvia Intxaurrondo protagonizó ayer la conferencia inaugural del X Simposi de Llibertat de Premsa. Lo hizo telemáticamente y reivindicó la necesidad urgente de “recuperar el buen periodismo” porque “sin información fiable, no hay ciudadanos libres”, aseguró. Además, Intxaurrondo apuntó que los pseudomedios “aprovechan el contexto actual de los medios de comunicación –en el que el modelo de negocio se basa en la inmediatez– para desinformar. Cuando hay urgencia, no hay rigor”, afirmó.