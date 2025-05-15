Publicado por segre Creado: Actualizado:

El musical El Petit Príncep, dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix, volverá este noviembre al teatro de La Llotja de Lleida con cinco funciones, después de que el año pasado todos los pases agotaran las entradas. En concreto, las funciones se repartirán entre el 22 (12.00, 16.30 y 19.00) y el 23 (12.00 y 17.00) de noviembre.

El espectáculo, basado en la obra clásica de Antoine de Saint-Exupéry, ofrece una puesta en escena espectacular y música original, y ya ha sido representada ante 500.000 espectadores desde su estreno, en 2014 en Barcelona.

Las entradas ya se pueden comprar en la web www.teatredelallotja. cat y en la taquilla del teatro los martes y los viernes (de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30). El precio general es de 30 euros y el precio grupal (a partir de diez personas) es de 28 euros.