Eurovisión 2025: este es el orden y la posición en la que actuará Melody

Un momento de la actuación de Melody. Baden Roth / Zuma Press / ContactoPhoto

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La cantante Melody, representante de España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión, ocupará la sexta posición en la gran final que se celebrará este sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza). Así lo ha comunicado a las 2:18 horas de la madrugada de este viernes la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha asignado los puestos definitivos para los 26 países participantes en el certamen musical más importante de Europa.

La artista sevillana subirá al escenario del St. Jakobshalle aproximadamente a las 21:35 horas para interpretar su tema 'Esa Diva', situándose entre la actuación de Lituania y Ucrania. "Hay que cantar en cualquier momento y hacerlo con buena actitud", afirmaba la cantante el pasado martes ante la expectativa del sorteo. Esta será la quinta edición consecutiva en que España actúa en la primera mitad de la gran final, que podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas a través de La 1 y RTVE Play.

La final arrancará con la actuación de Kyle Alessandro representando a Noruega con 'Lighter', una emotiva propuesta inspirada en la lucha contra el cáncer de su madre, y concluirá con Shkodra Elektronike defendiendo los colores de Albania con 'Zjerm'.

El orden completo de actuación en Eurovisión 2025

El orden de actuación, determinado por la televisión suiza SRG SSR y los productores de la UER para garantizar un espectáculo dinámico y equilibrado, ha quedado configurado de la siguiente manera:

1. Noruega: Kyle Alessandro con 'Lighter'

2. Luxemburgo: Laura Thorn interpretará 'La Poupée Monte Le Son'

3. Estonia: Tommy Cash presentará su viral 'Espresso Macchiato'

4. Israel: Yuval Raphael defenderá 'New Day Will Rise', en medio de la polémica por la participación del país en el certamen

5. Lituania: La banda Katarsis con 'Tavo Akys'

6. España: Melody interpretará 'Esa Diva', mensaje de empoderamiento

7. Ucrania: El grupo Ziferblat con 'Bird of Pray'

8. Reino Unido: Remember Monday y su tema country 'What The Hell Just Happened?'

9. Austria: Johannes Pietsch (JJ) presentará 'Wasted Love'

10. Islandia: La banda Vaeb con 'ROA'

11. Letonia: Tautumeitas interpretará 'Bur Man Laimi' en letón

12. Países Bajos: Claude con 'C'est La Vie'

13. Finlandia: Erika Vikman defenderá 'Ich Komme'

14. Italia: Lucio Corsi presentará 'Volevo essere un duro'

15. Polonia: Justyna Steczkowska con 'Gaja'

16. Alemania: Los hermanos Abor & Tynna con 'Baller'

17. Grecia: Klavdia interpretará 'Asteromáta'

18. Armenia: Parg con 'Survicor'

19. Suiza: Zoë Më, anfitriona, con 'Voyage'

20. Malta: Miriana Conte presentará 'Serving'

21. Portugal: El grupo NAPA con 'Deslocado'

22. Dinamarca: Sissal defenderá 'Hallucination'

23. Suecia: KAJ con 'Bara Bada Bastu', primera canción en sueco desde 1998

24. Francia: Louane interpretará la emotiva balada 'Maman'

25. San Marino: El DJ Gabry Ponte presentará 'Tutta L'Italia'

26. Albania: Shkodra Elektronike cerrará la gala con 'Zjerm'

La propuesta española: Melody y 'Esa Diva'

Melody buscará conquistar Europa con una actuación que destaca por su energía y potencia vocal. La cantante sevillana, que ya cuenta con una consolidada trayectoria en el panorama musical español, pretende transmitir un mensaje de empoderamiento a través de 'Esa Diva', una canción que combina ritmos latinos con elementos electrónicos.

Su puesta en escena, que ya ha sido mostrada durante los ensayos en Basilea, incluye una coreografía dinámica junto a cuatro bailarines y un vestuario que resalta la esencia del tema. La artista andaluza aspira a mejorar la posición conseguida por España en ediciones recientes del festival y recuperar el prestigio del país en el certamen europeo.

Novedades en el sistema de votación

El público podrá emitir sus votos a través de diversos canales. La UER ha establecido varias vías para la participación: la aplicación oficial del festival, llamadas telefónicas, mensajes SMS y la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, los espectadores podrán votar hasta 20 veces por su candidatura favorita.

Las votaciones se abrirán tras la primera actuación y permanecerán disponibles hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación del último país. Una novedad importante es que los países que no participan en Eurovisión (agrupados bajo la denominación 'Rest Of The World') podrán emitir sus votos a partir de las 00:00 horas del 17 de mayo, contabilizándose como si fuesen un único país participante.

¿Qué posibilidades tiene España de ganar Eurovisión 2025?

Según las casas de apuestas, España no parte como favorita para alzarse con el micrófono de cristal, aunque Melody ha ido escalando posiciones en las últimas semanas gracias a sus actuaciones en los ensayos y en la PreParty de Madrid. Los principales favoritos para la victoria son Croacia, Ucrania e Italia, aunque el festival siempre reserva sorpresas de última hora.

La posición número seis asignada a España podría considerarse estratégicamente ventajosa, ya que permite a Melody actuar cuando la audiencia aún está fresca y atenta, pero con suficientes actuaciones previas para que el público ya esté inmerso en la dinámica del festival.

La polémica participación de Israel

La actuación de Israel, representado por Yuval Raphael con 'New Day Will Rise', continúa generando controversia debido a la ofensiva militar sobre Gaza. Diversos colectivos en toda Europa han solicitado su exclusión del certamen, y en España, Izquierda Unida ha pedido formalmente a TVE que no emita la participación israelí durante la retransmisión del festival.

La UER, por su parte, ha defendido la participación de Israel argumentando que Eurovisión es un evento cultural y no político, aunque las protestas se han mantenido durante las semanas previas al festival y se esperan manifestaciones durante la celebración de la final en Basilea.

Finalmente, todos los ojos estarán puestos en el St. Jakobshalle de Basilea este sábado 17 de mayo, cuando los 26 finalistas compitan por llevarse el trofeo de la 69ª edición del Festival de Eurovisión. España, con Melody y 'Esa Diva', intentará conquistar al público y a los jurados profesionales para conseguir un resultado memorable en esta cita musical que reúne cada año a más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.