Una miel de la Lleida, entre las mejores de Catalunya

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La productora de miel de Vielha Mèu Eth Brinhon fue reconocida ayer en la 5ª edición del concurso Les millors mels catalanes como la mejor Mel de Flors y la mejor Mel de Muntanya. El acto de entrega de los premios tuvo lugar en la Casa de l’Agricultura de Barcelona, en el marco del Día Mundial de las Abejas, y corrió a cargo del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Por su parte, la Mel de l’Avi Lluís fue reconocida con el Premi Reina de les Mels; La Mel de Annabel Muñoz ganó el primer premio de la Mel de Romaní; y Jordi Múria se llevó el primer premio de la Mel Monofloral por su miel de naranjo. El jurado del concurso recibió un total de 74 muestras de diferentes mieles y para valorarlas puntuó su aspecto, color, aroma, gusto y tacto. Antes de la entrega de premios se celebraron conferencias con expertos que abordaron las propiedades beneficiosas de la miel, las características de las mieles que se producen en Catalunya, así como la presentación y el reglamento de la marca de calidad que las engloba. Asimismo, la cocinera Gessamí Caramés presentó un plato con miel, que fue degustado por los asistentes.