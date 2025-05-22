Los premiados en el 'masterchef' catalán: jóvenes talentos de la cocina de Cambrils y Manresa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los V Premios Lladonosa han coronado a dos promesas de la gastronomía catalana en una ceremonia celebrada ayer en Barcelona. Jenny Mieres, estudiante de la Escuela de Hostelería de Cambrils, se impuso en la categoría de Cocina, mientras que Martina Pérez, de la Escuela Joviat de Manresa, fue reconocida como mejor talento en la modalidad de Sala.

El prestigioso certamen, que rinde tributo al legado del chef, formador e historiador leridano Josep Lladonosa, propuso este año un desafiante viaje a los orígenes de la gastronomía bajo el lema "Una cocina de hace 700 años". Los participantes tuvieron que demostrar su dominio de las recetas tradicionales de la cocina medieval catalana, poniendo a prueba tanto sus conocimientos técnicos como su creatividad culinaria.

Pruebas de alto nivel culinario

En la categoría de cocina, los aspirantes enfrentaron el reto de elaborar dos platos de considerable dificultad: un mig-raust de pollo con leche de almendras y una receta libre que debía incorporar arroz bayo como ingrediente principal. Entre los finalistas destacaron también Josep Rosell y Júlia Ibars, de la Escuela de Hotelería del Pallars (Sort), y Axel del Haro, del Lycée Comte de Foix (Andorra).

Por su parte, los concursantes de la modalidad de sala demostraron sus habilidades en diversas técnicas profesionales: desde el servicio formal de mesa hasta el tiraje perfecto de cerveza, pasando por la elaboración de café expreso y cócteles, además de un preciso servicio de cava que puso a prueba su destreza y conocimiento del protocolo.