Un ‘joven’ obispo para Lleida

Salvador Giménez Valls deja su cargo como obispo de Lleida. Dos años después de presentar su renuncia por jubilación –en 2023, cuando cumplió los 75 años (la edad reglamentaria para el retiro en la Iglesia católica)–, el papa León XIV finalmente nombró ayer a Daniel Palau Valero como su sucesor. Se trata del primer nombramiento del pontífice en España. Palau, que actualmente es sacerdote en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, será ordenado oficialmente y tomará posesión el 19 de julio en la Catedral de Lleida. Hasta entonces, Giménez continuará al frente de la diócesis como Administrador Apostólico. Luego, tiene previsto “regresar a València y acostumbrarme a no tener responsabilidades, pero me gustaría ayudar a alguna parroquia”.

“Mi paso por Lleida ha sido muy positivo, espero haber hecho de la diócesis un lugar más amable”, afirmó Giménez, que tomó posesión como obispo en septiembre de 2015. Entre los momentos más significativos de su mandato, el prelado señaló la inauguración del órgano de la Catedral el pasado septiembre, porque “nunca la había visto tan llena de gente”, dijo. Por otra parte, admitió que su comparecencia en 2019 en el juicio por las obras de arte de Sijena ante el juzgado de Barbastro fue uno de los días “más complicados” de su vida. “Esa fecha la borraría de mi biografía, pero la tendré allí para siempre”, lamentó, y recordó que “me dolió mucho que se enfrentasen dos comunidades diocesanas”, refiriéndose a la de Lleida y a la de Barbastro Monzón.

Esta mañana, Giménez recibirá a Daniel Palau en la sede episcopal para trasladarle los principales retos de la diócesis. Entre ellos, destacó “la falta de vocaciones y seminaristas” y el hecho de “dar más responsabilidades a los laicos (también a las mujeres) en la organización de la Iglesia en Ponent”.

Decano de Teología, con 3 carreras universitarias y un doctorado

El obispo electo de la diócesis de Lleida, Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), cuenta con una amplia formación académica y experiencia pastoral. Actualmente, es decano de la facultad de Teología de Catalunya y tiene tres carreras universitarias: Historia con especialidad en Historia del Arte (UB, 1995), Teología (facultad de Teología de Catalunya, 2006) y Filosofía (URL, 2006). También cursó estudios de música. En 2013, completó su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma con una tesis sobre La sacramentalidad de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. El obispo Giménez lo valoró como “una persona muy bien preparada intelectualmente”. Además, Palau ha ejercido como rector de distintas parroquias, por lo que “sabe qué es trabajar a pie de calle como párroco”, señaló Giménez. Paralelamente, Palau mantiene raíces familiares paternas en el término municipal de Vimbodí-Poblet.

“Se entendió mal al obispo emérito de Alcalá sobre la discapacidad”

Preguntado por las polémicas declaraciones del obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla (quien aseguró que la discapacidad es “herencia del pecado”), Giménez apuntó que “se le entendió mal o él mismo se expresó mal. No sé por qué motivo se unió el pecado con la discapacidad o la enfermedad, ni con qué criterio se relacionó la carencia material con la espiritual, ya que son dimensiones totalmente distintas”.

Giménez también aludió a “la respuesta que dio la diócesis de Alcalá, que de ninguna forma quiere acusar a un discapacitado de pecar”, dijo.