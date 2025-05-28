Japoneses, sobre el pan con tomate catalán: “Es la manera más lujosa de comer tomate del mundo”

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los talleres de pan con tomate y las clases magistrales de vinos se han llenado de visitantes japoneses en las primeras horas de la Semana Catalana en la Exposición Universal de Osaka. “Es la manera más lujosa de comer tomate del mundo”, resumía una de las participantes. La programación de actividades ha arrancado con los talleres gastronómicos y artísticos plenos. Muchos desconocen Catalunya más allá de la arquitectura y del fútbol y han salido con ganas de visitar territorio catalán. Sin embargo, algunos de los asistentes del país nipón habían oído hablar de las críticas al turismo. “hemos oído que no se da la bienvenida a los extranjeros porque hay demasiado turismo, por ejemplo tirándoles agua”, decía una pareja de Osaka después del concierto de Alidé Sans.

Los visitantes que salían del espacio interior del pabellón español han tenido la oportunidad de participar en algunos de los talleres gastronómicos y artísticos, que anunciaban a los trabajadores de la instalación, vestidos con una camiseta con el logo de la Semana Catalana, donde se ven las cuatro barras de la bandera en un efecto de proyección y con colores alejados de los habituales. Otros se han dado cuenta de que había demostraciones y talleres leyendo los trípticos enganchados en las paredes y se han dirigido al espacio gastronómico, donde está el restaurante que sirve comida española –y esta semana catalana– cada día. Cada país o región ofrece comida tradicional y una tienda de productos típicos en sus pabellones.

El cocinero Josep Barahona, residente en Japón desde hace 25 años, ha explicado paso a paso como comida un buen pan con tomate, detallando los ingredientes, el orden de los pasos, cómo se combina y haciendo una demostración práctica a través de una web-cam que se proyectaba delante de los asistentes.

“Es la manera más lujosa de comer un tomate del mundo, me he sorprendido mucho de cómo de bueno estaba”, ha dicho la Tomoko, que visitará la Expo durante dos días. “Nunca había comido tomate de una manera tan buena. Estoy muy impresionada”, ha coincidido la Miyako. Ninguna de las dos conocía la existencia de Catalunya ahora bien sí que conocen el fútbol, la Sagrada Familia, las naranjas valencianas, el vino español y el aceite de oliva.

El gesto de fregar el tomate con el pan ha sido el que ha generado más curiosidad en los visitantes, muchos de los cuales se lo han comido después de utilizarlo. El tríptico del taller anunciaba la receta como una "señal de identidad catalana" basada en la unión del pan y del aceite, "elementos fundamentales de la cocina mediterránea heredados del legado griego", a los cuales se les añadió el tomate el siglo XVIII. “Me ha sorprendido mucho que se tenga que fregar el tomate en el pan”, ha dicho el Daiki, uno de los asistentes en el taller, que asegura que ya conocía Catalunya pero con la experiencia ha descubierto que “no hacen muchas siestas” por los comentarios que ha hecho al chef.

“Ha estado muy bien, he aprendido que tenemos que utilizar tomate maduro y ahora no puedo esperar a hacerlo en casa”, ha dicho Tateno. Algunos de los participantes como ella han tenido una sorpresa cuando se han sentado en las mesas porque pensaban que iban a comer y se han encontrado con un taller con cata incluida. “Hemos hecho la cola para ir al restaurante, pero en la mesa en lugar de haber el menú nos hemos encontrado con eso”, ha dicho, gratamente sorprendida, la Deguchi, que se ha encontrado con la misma situación.

A pesar de no saber que había la Semana Catalana, no era ajena a la realidad catalana, ya que ha visitado Barcelona dos veces, con trayecto incluido hasta el Valle de Núria. “Ya había comido pan con tomate, pero es la primera vez que lo hago yo. Me encantaría hacerlo en casa cuando se acerque la temporada de tomates”, ha asegurado esta residente en Kobe. La Exposición Universal de Osaka, que reúne 158 países y regiones, es un reclamo para japoneses de todo el archipiélago y hay personas de todos los rincones del territorio, muchos de los cuales hacen más de una visita al recinto.

El sumiller Òscar Salmeron, fundador de Romea Wines, ha liderado la cata de vino catalán, con tres vinos que han gustado al público japonés ."Los tres eran muy buenos, pero era la primera vez que probaba un vino como el último, me ha impresionado mucho”, ha remarcado la Deguchi.

Además de las actividades gastronómicas, los talleres artísticos inspirados en Miró y los conciertos también han estado llenos. Entre los asistentes al concierto de la cantante aranesa Alidé Sans había una pareja de Osaka que esperaban encontrarse con otro estilo de música, aunque se han marchado con buenas sensaciones. Los dos aseguran que tienen muchas ganas de visitar Barcelona para ver “el fútbol y la iglesia de Gaudí” pero se muestran reticentes por las consecuencias del turismo masivo. “Hemos oído que las personas no dan la bienvenida a los extranjeros porque hay demasiado turismo, por ejemplo tirándoles agua”, afirma.

Los habitantes de Japón se han entregado a la Expo, que ya ha alcanzado a los 5 millones de visitantes en poco más de un mes y va camino de superar los 28 millones cuando acabe, en octubre. “Con esta exposición puedes experimentar el mundo entero, por eso a los japoneses les encanta venir, para ver el mundo y el futuro”, ha señalado Sachiko Yoshimura, directora de Relaciones Públicas y Promoción de la Expo Osaka 2025.