Lleida vive el día más caluroso de lo que llevamos de año y se prepara para batir récords en un mes de mayo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El calor se ha intensificado de lo lindo este miércoles por la tarde en la ciudad de Lleida, con temperaturas que han rozado los 35 grados, las más altas de lo que llevamos de año. De cara a los próximos días se espera que los termómetros todavía suban más y la ciudad pueda superar los 36 grados que se alcanzaron los días 21 y 22 de mayo del 2022 --el récord de calor en un mes de mayo en la capital del Segrià desde que hay registros-. En las calles, los leridanos y las leridanas se resignan a la llegada del calor y destacan que, hasta ahora, las temperaturas se han contenido bastante. Aquellos vecinos que tienen que salir a la calle procuran caminar por las zonas de sombra y muchos de ellos se protegen del sol y el calor con gorras, sombreros o paraguas.

Francesc, vecino de Lleida, ha manifestado a la ACN que "podemos estar contentos con que este año el calor no ha llegado hasta finales de mayo" y ha explicado que para él las altas temperaturas son sinónimo "de sombra, beber mucha agua y poner en marcha el aire acondicionado".

Rosana, de Torrebesses, se ha mostrado sorpresa del calor que se ha encontrado al llegar a la ciudad de Lleida, donde algún termómetro de calle marcaba 38 grados. "Lo aguantamos como podemos. Lo tenemos todo cerrado para que no entre el sol en casa y pongamos en marcha el aire acondicionado", ha detallado.

Por su parte, María José y Úrsula han constatado que "el calor ha llegado de golpe" y que "nos vamos acercando, como siempre". En su caso, la ducha, el aire acondicionado y beber mucha agua son los grandes aliados delante de las altas temperaturas. "Pero no nos podemos quejar este año, ya que hemos tenido mucho fresco hasta ahora", ha puntualizado Úrsula.

Estudiando y tomando el sol cerca del Segre

La otra cara de la moneda son Ivet y Queralt, dos estudiantes de primer curso de Veterinaria en la Universitat de Lleida que han decidido montar una mesa y sillas justo en medio de la canalización del río Segre con el fin de "estudiar y aprovechar para ponernos morenas".

Ivet, originaria de Girona, ha confesado que ya las habían avisado de que "hace mucho calor" en la ciudad, pero ha dicho que mientras lo puedan soportar lo aprovecharán y después, si hace falta, ya "se encerrarán en casa". Queralt, de Tarragona, ha asegurado que está bastante acostumbrada al calor.