La Diputació de Lleida entrega los galardones del 35.º Premi Pica d'Estats

Foto de grupo de los galardonados con el premio Pica d'Estats, miembros el jurado y de la Diputació de Lleida.Anna Berga / ACN

La sala de plenos de la Diputació de Lleida ha acogido este viernes el acto de entrega del Premi Pica d'Estats a los galardonados de la 35.ª edición del certamen. El premio periodístico, que distingue los reportajes de prensa escrita, radio, televisión e internet que mejor promocionan los atractivos turísticos del Pirineo y las comarcas de Ponent, está dotado con 48.000 euros, distribuidos en premios de 6.000 euros para cada una de las 8 categorías. En total, el certamen ha recibido este año 102 trabajos. Entre los galardonados, hay artículos sobre los atractivos turísticos del Solsonès, un programa de televisión sobre la cazuela de trozo de Linyola o un reportaje fotográfico sobre el paisaje que rodea la autovía A-2, entre otros.

El presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacado la "calidad" de los trabajos presentados en esta edición con respecto a su "capacidad de dar a conocer al público" la demarcación de Lleida y de "proyectar nuestra identidad".

También ha señalado la "proyección internacional" del premio, ya que este año ha recibido trabajos de países como Austria, Bélgica e Italia, además de Francia o Países Bajos. En este sentido, Talarn, ha reiterado el compromiso del ente para dar a conocer los atractivos turísticos del territorio en el exterior con el objetivo de contribuir a "desestacionalizar" el turismo. "Queremos que este turismo sea más continuado porque eso ayuda a arraigar a las personas en el territorio", ha argumentado.

Por otra parte, Talarn y el decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, han anunciado la entrada del Col·legi de Periodistes a la organización del Premi Pica d'Estats. Asimismo, también han explicado que prevén presentar "muy pronto" el nuevo Centre Territorial de Premsa.

Trabajos premiados

El 35.º Premi Pica d'Estats ha reconocido la tarea de Elena del Amo con el galardón al mejor artículo periodístico con 'Solsonès, la comarca de les mil masies', publicado el septiembre pasado y que repasa algunos de los principales atractivos de la comarca y su capital, incidiendo en aspectos monumentales, naturales y sociológicos.

Mientras, el premio al mejor reportaje periodístico también ha ido a parar a un trabajo elaborado desde el Solsonès, por parte de Oriol Clavera y Narcís Clotet. El trabajo, publicado el abril pasado, incide en los más de 500 años de historia del Hostal de Pinós, uno de los más antiguos de Cataluña. También de gastronomía, concretamente de la cassola de tros, trata el reportaje premiado como mejor trabajo audiovisual. En este caso, el trabajo se emitió en octubre de 2023 dentro del espacio 'La recepta perduda' de Televisión Española, explicando los orígenes, ingredientes y características de este plato.

El oleoturismo también ha estado presente en los premios, con el galardón al mejor trabajo transmedia, que ha sido para Maria Jesús Torné por un reportaje publicado en octubre de 2023, que combina diferentes formatos y muestra algunas experiencias que se organizan en la demarcación de Lleida. Con respecto al premio al mejor trabajo de prensa internacional, ha sido para un reportaje de Marie Costa publicado el junio-julio de 2024 en la revista 'Cap Catalogne'. La autora propone un recorrido amplio y detallado por los principales atractivos monumentales, culturales, naturales, paisajísticos, gastronómicos y enológicos de la comarca del Segrià y de la capital, Lleida.

En el caso de la categoría a mejor reportaje fotográfico, el jurado ha premiado un reportaje con imágenes de Santi Iglesias publicado la primavera del 2024. El trabajo se concreta en un viaje visual singular, a través de imágenes curiosas y poéticas del entorno de la autovía A-2, por las comarcas de la Segarra, el Urgell, el Pla d'Urgell y el Segrià.

En radio, se ha premiado una serie de cuatro reportajes elaborados por Mercè March centrados en fiestas emblemáticas que tienen lugar en julio en la demarcación de Lleida, como son la Diada dels Raiers, la Fira del Ferro, el Mercat romà de Iesso y el Dansàneu (Festival de les Cultures del Pirineu). Finalmente, el galardón al mejor trabajo publicado en los medios de comunicación local ha sido por un programa realizado por Carles Gené i Eugeni Casanova en octubre de 2023 donde el escritor leridano Josep Vallverdú hace una autobiografía de su vida.

Aparte de Morros, el jurado está conformado por los periodistas Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís Foix, Mariano Palacín, Mònica Terribas, Laura Alcalde, Anna Sàez, Francesc Guillaumet, Francesc Canosa y Josep Cabasés. Por su parte, el director del Patronat de Turismo, Juli Alegre, es el secretario del jurado.