Aurelio Rojas, cardiólogo: "Aunque te cuides, puedes tener colesterol. Te explico por qué"

El cardiólogo Aurelio Rojas ha desvelado las causas más frecuentes que provocan niveles altos de colesterol en sangre, incluso en personas que no consumen grasas en exceso. A través de sus redes sociales, el especialista ha compartido una explicación científica que desmonta uno de los mitos más extendidos sobre esta sustancia presente en todas las células del organismo y que, pese a ser fundamental para múltiples funciones corporales, puede suponer un riesgo cardiovascular cuando se encuentra en niveles elevados.

"Más del 70% del colesterol en sangre lo fabrica tu cuerpo, no lo comes", afirma categóricamente Rojas, dejando claro que la relación entre la ingesta de alimentos grasos y los niveles de colesterol no es tan directa como se suele creer. El experto señala que, incluso con una dieta baja en grasas, existen tres mecanismos principales que pueden disparar los niveles de colesterol, siendo el primero de ellos la producción hepática excesiva: "Si no comes grasa, el hígado puede compensar produciendo más, sobre todo si hay inflamación o predisposición genética".

El cardiólogo español ha querido arrojar luz sobre esta cuestión médica que afecta a millones de personas en nuestro país, explicando que la elevación del colesterol puede deberse a factores que van más allá de la dieta, como la genética o el consumo excesivo de azúcares, aspectos que no siempre se tienen en cuenta en las recomendaciones médicas convencionales.

Las tres causas del colesterol alto según Aurelio Rojas

El especialista en cardiología ha identificado tres causas principales por las que una persona puede presentar niveles elevados de colesterol sin necesidad de consumir alimentos grasos. La primera, como ya hemos mencionado, es la producción excesiva por parte del hígado, órgano que fabrica más del 70% del colesterol presente en nuestro organismo.

La segunda causa señalada por Rojas tiene que ver con el consumo de azúcares: "Una dieta rica en azúcares, harinas y ultraprocesados activa la lipogénesis hepática, generando colesterol y triglicéridos... aunque no hayas probado la grasa", explica el cardiólogo. Este proceso metabólico, conocido como lipogénesis hepática de novo, permite al hígado convertir los excedentes de hidratos de carbono en grasas, contribuyendo así a la elevación del colesterol sérico.

La tercera causa tiene un componente genético y está relacionada con la capacidad del organismo para eliminar el colesterol: "Hay personas que tienen una alteración genética que impide al hígado retirar el colesterol LDL de la sangre. En estos casos, la dieta influye menos y el diagnóstico precoz es clave", destaca el Dr. Rojas. Esta condición, conocida como hipercolesterolemia familiar, afecta aproximadamente a una de cada 250 personas en España y puede provocar niveles extremadamente altos de colesterol desde edades tempranas.

Implicaciones del colesterol elevado para la salud cardiovascular

Mantener los niveles de colesterol dentro de los parámetros recomendados es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares. El colesterol LDL, comúnmente conocido como "colesterol malo", tiende a acumularse en las paredes arteriales formando placas de ateroma que pueden obstruir parcial o totalmente el flujo sanguíneo.

Según datos de la Sociedad Española de Cardiología, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte en España, con más de 120.000 fallecimientos anuales. De estos, un porcentaje significativo está directamente relacionado con niveles elevados de colesterol, lo que subraya la importancia de las aportaciones divulgativas de especialistas como Aurelio Rojas.

"Una concentración elevada de colesterol malo en el cuerpo tiene un impacto negativo en la salud ya que aumenta el riesgo de padecer cardiopatías y accidentes cerebrovasculares", recuerda el experto, insistiendo en la necesidad de realizar controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares.

¿Qué es el colesterol y cuáles son sus funciones en el organismo?

El colesterol es una sustancia cerosa similar a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Contrariamente a su mala reputación, esta molécula desempeña funciones esenciales para el organismo: es componente estructural de las membranas celulares, precursor de hormonas esteroideas como el cortisol y las hormonas sexuales, y participa en la síntesis de la vitamina D y de ácidos biliares necesarios para la digestión de las grasas.

Existen dos tipos principales de colesterol: el HDL (lipoproteína de alta densidad), conocido como "colesterol bueno" porque ayuda a eliminar el colesterol de las arterias transportándolo de vuelta al hígado; y el LDL (lipoproteína de baja densidad), denominado "colesterol malo" porque tiende a depositarse en las paredes arteriales.

Los valores considerados normales según la Fundación Española del Corazón son: colesterol total por debajo de 200 mg/dl, LDL inferior a 130 mg/dl (idealmente por debajo de 100 mg/dl) y HDL superior a 40 mg/dl en hombres y 50 mg/dl en mujeres.

¿Cómo controlar el colesterol sin medicación?

Aunque en casos de alteraciones genéticas o niveles muy elevados puede ser necesario el tratamiento farmacológico, existen medidas no farmacológicas que pueden ayudar a controlar el colesterol:

La alimentación equilibrada, rica en fibra, ácidos grasos insaturados (presentes en pescado azul, frutos secos y aceite de oliva) y pobre en grasas saturadas y trans, es la base de cualquier estrategia para controlar el colesterol. A esto se suma la práctica regular de ejercicio físico, que contribuye a aumentar los niveles de HDL y mejorar el perfil lipídico general.

Otros factores como mantener un peso saludable, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol también tienen un impacto positivo. En este sentido, la dieta mediterránea ha demostrado ser especialmente beneficiosa para la salud cardiovascular, como confirman numerosos estudios científicos.