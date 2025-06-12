Las 100 catalanas más influyentes, en el Liceu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Teatre del Liceu de Barcelona acogió el martes la gala de presentación de Las 100 Mujeres más Influyentes de Catalunya 2025, una lista que la revista Forbes ha publicado por primera vez este año y en la que figuran nueve profesionales originarias de Ponent o con raíces en las comarcas leridanas y la Franja. Entre ellas, se encuentran personalidades que lideran proyectos en el mundo del cine, el periodismo, la empresa y la política, como Carmina Ganyet, directora general de Colonial. “Estáis en esta lista por méritos propios, necesitamos mujeres en el poder”, aseguró durante la celebración Gloria Lomana, presidenta de 50&50 Gender Leadership y del Comité de Forbes Women. La gala dio el pistoletazo de salida al Forbes Catalonia Economic Summit, del que el Liceu también fue escenario ayer, y contó con varias conferencias y mesas redondas.