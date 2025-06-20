Usuarios de Down Lleida preparan la representación de un musical

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo Urban Dance de Down Lleida pondrá en escena el jueves 26 de junio Mamma Mia! El Musical, que tendrá lugar en el CaixaForum (avenida Blondel, 3). Los participantes (en la foto) hiceron un primer ensayo ayer, en el que demostraron su pasión por poder tomar parte de esta obra basada en la película Mamma Mia! (2008). Down Lleida reafirma así su apuesta por la inclusión de estas personas, y en su objetivo por promover la igualdad de oportunidades.