Denuncian la falta de voluntarios en el Refugi dels Peluts

La Associació de Voluntaris del Centre d'Atenció d'Animals de Companyia de Lleida, ahora Refugi dels Peluts, denuncia que no se pueden incorporar nuevos voluntarios. Según la entidad, esto provoca que haya personas en lista de espera y que estas manos son necesarias “para contribuir a la socialización y difusión de los perros y que tengan más oportunidades de ser adoptados”. Al respecto, fuentes de la Paeria señalaron que se está trabajando en una mejora del funcionamiento del Refugi dels Peluts, “lo que permitirá facilitar la tarea del voluntario”. Por otra parte, la asociación denunció que hace meses que caducó el convenio que tienen con el ayuntamiento y que al no facilitar la licencia para perros potencialmente peligrosos, que son la mayoría que se encuentran en el refugio y de los 70 que hay, solo pueden salir a pasear una decena. Obtener esta licencia, recuerdan, tiene un coste superior a 100 euros. Por su parte, desde la Paeria aseguraron que se está elaborando un programa integral de voluntariado para el bienestar de los animales de la ciudad. Asimismo, sobre las licencias para pasear a perros potencialmente peligrosos, las mismas fuentes señalaron que "se buscarán mecanismos dentro de los convenios para facilitarlo”.