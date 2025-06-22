Cinemón por las personas refugiadas y migrantes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cinemón concluyó ayer su 19a edición “Migraciones y refugio” con una amplia variedad de actividades lúdicas y culturales gratuitas que sensibilizaron a los asistentes sobre los derechos de las personas migradas y refugiadas. En esta última jornada los eventos más destacados fueron el concierto de Kelly Isaiah, que revisó temas clásicos y propios; los cortometrajes que abordaron las migraciones forzadas por parte del colectivo LGTBIQ+, como Recer y Fugir per estimar i ser, y el largometraje Mariposas Negras, ganador del Goya 2025 a mejor película de animación. La jornada empezó con la sesión de danza africana “Ritmes del món” conducida por Laia Llop i Mahamadou Camara y, simultáneamente, Cruz Roja ofreció dos propuestas de reflexión a través del juego. A continuación, Touki Yere presentó el taller “Crea el teu turbant”, que permitió descubrir las raíces y los estilos tradicionales de varios pueblos del continente africano, y por último, Kamila Iikiv y los jóvenes de la Associació Cultural Ucraïnesa Girasol dieron un concierto previo a la actuación de Kelly Isaiah. En esta edición, Cinemón también incluyó cuatro exposiciones que permitieron reflexionar sobre la temática de este año y que invitan a conocer de cerca historias de resistencia, exilio y esperanza del pueblo saharaui, las migraciones forzadas y el papel de las mujeres refugiadas: “Debes conocerme”, campaña organizada por la ONGD Lleida pels Refugiats y Sàhara Ponent, y las exposiciones “Elles són refugi”, de la Regidoria de Cooperació, “Valentes”, de la entidad Amics del Sàhara de les Terres de Ponent y “Nòmades — Migracions forçades”, de Humoràlia y a cargo de Alpicat Solidari. Las exposiciones pueden visitarse hasta el 30 de junio.