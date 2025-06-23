Expertos piden abordar el caso Sijena de forma técnica

Los expertos alertan de los riesgos para las pinturas murales. - EUROPA PRESS

Tás de 130 profesionales de la conservación-restauración del patrimonio cultural de distintos puntos de España han firmado un manifiesto en el que piden abordar el caso de las pinturas murales del monasterio de Sijena “únicamente desde el plano técnico y científico”.

Los expertos han mostrado su preocupación por el tratamiento que está recibiendo el caso de las pinturas murales del monasterio de Sijena, conservadas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), y han afirmado que se trata de “una obra intrínsecamente frágil”.

“Lejos de este ruido, el análisis de la problemática de conservación debe abordarse únicamente desde el plano técnico y científico, dado que el judicial ya se ha dirimido”, recoge el manifiesto, que se ha hecho público este domingo.

“Más allá de los aspectos judiciales —que, por supuesto, respetamos y acatamos—, plantea cuestiones éticas y profesionales que afectan de forma directa a nuestra disciplina”, añaden los profesionales de la restauración.

Asimismo, han afirmado que desde la profesión hace tiempo que denuncian la instrumentalización con fines políticos del patrimonio cultural, “que se convierte en un instrumento ocasional al servicio de intereses espurios: manoseado cuando conviene, ignorado casi siempre”.

Aseguran que, según el código elaborado por European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (ECCO) y aceptado por todas las asociaciones profesionales europeas, estos tienen “la obligación ética de anteponer la integridad de los bienes culturales a cualquier tipo de presión externa, ya sea política, institucional o económica”.

Han expresado que la obra en litigio no es un símbolo ni una bandera “que pueda agitarse según convenga”, sino un bien cultural cuya integridad debe preservarse en beneficio de toda la sociedad.