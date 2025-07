Estudio sobre mercurio en latas de atún: más de la mitad supera los límites en Europa

Publicado por agencias / Redacción Creado: Actualizado:

Un estudio publicado por las organizaciones Bloom y Foodwatch ha revelado que el 57% de las latas de atún comercializadas en Europa contienen niveles de mercurio superiores al límite general de 0,3 mg/kg, aunque la normativa actual permite hasta 1 mg/kg específicamente para este producto. La investigación, que ha analizado conservas de varios países europeos, destapa una preocupante realidad sobre uno de los alimentos enlatados más consumidos en el continente.

El informe, basado en el análisis de 148 latas adquiridas aleatoriamente en cinco países europeos, ha encontrado casos extremadamente preocupantes. Una lata de la marca 'Petit Navire' comprada en París contenía 3,9 mg/kg de mercurio, casi cuadruplic

Bloom y Foodwatch denuncian lo que consideran un "verdadero escándalo de salud pública", señalando la industrialización de la pesca y el sobreconsumo de atún como principales causas. Además, critican que los intereses económicos de la industria atunera hayan primado sobre la salud de los consumidores a la hora de establecer los límites legales de mercurio.

Propuestas para abordar la problemática

Entre las medidas propuestas por el informe se incluyen la comercialización de atún que no supere los 0,3 mg/kg de mercurio, la actualización del reglamento europeo 915/2023, campañas informativas sobre los riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables, y una mayor transparencia en los comités decisorios de la Comisión Europea.

La AESAN pide calma y afirma que el consumo es seguro

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha salido al paso del informe señalando que se trata de "un problema muy conocido" que ya ha sido evaluado por las autoridades sanitarias. La AESAN defiende que el límite diferenciado para el atún se debe al tamaño y tipo de alimentación de estos peces, y está respaldado por los niveles encontrados en los análisis.

"No se puede establecer un límite máximo por debajo del valor encontrado en las muestras, ya que no es posible ejercer acción alguna para reducir el nivel presente en el pescado una vez capturado", remarcan desde la agencia, que insiste en que "el consumo de atún es seguro" y hace un llamamiento a "no caer en el alarmismo".