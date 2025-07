Obras en la rotonda del mercado de Balàfia de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las obras en la rotonda del mercado de Balàfia, ubicada en la plaza França de Lleida, comenzaron ayer por parte de la empresa municipal Aigües de Lleida. La intervención tiene como objetivo reparar una fuga detectada hace varios días en una tubería que, afortunadamente, aún no se encontraba en servicio, lo que ha evitado afectaciones en el suministro de agua a los vecinos de la zona. Según han informado fuentes municipales, se prevé que los trabajos, que obligan a cortar el carril interior de la rotonda, tengan una duración aproximada de una semana.

Esta actuación forma parte del plan de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas de la ciudad que Aigües de Lleida viene desarrollando de manera continua para garantizar el correcto funcionamiento de la red. La intervención en esta céntrica rotonda del barrio de Balàfia ha sido programada con carácter urgente tras la detección de la fuga, aunque al tratarse de una conducción que aún no estaba operativa, no se han producido cortes en el suministro ni afectaciones en la presión del agua en los domicilios de la zona. No obstante, las obras sí están generando alteraciones en el tráfico rodado, ya que ha sido necesario cerrar el carril interior de la rotonda para poder ejecutar los trabajos con seguridad.