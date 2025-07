El ‘toc de castells’ más cultural

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Lleida vivió ayer una jornada castellera única con el primer encuentro de las tres colles leridanas: los Castellers de Lleida, los Margeners de Guissona y los Malfargats del Pallars, que se reunieron en el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs para inaugurar su Festa Major con una actuación memorable en la que solo hubo un castell que no pudo ser desgargado. Fue el segundo que alzaron los Malfargats, un 3 de 6 con agulla que consiguieron cargar, pero se desestabilizó después de que la enxaneta hiciera la aleta. “Lo hemos luchado y quizás no hemos acertado con algunas medidas, pero la caída ha sido muy suave y la colla se lo ha tomado muy bien”, explicó Estel López, la cap de colla de la formación más jóven de la demarcación, fundada en 2017. No obstante, los del Pallars lograron cargar y descargar con éxito dos pilares de 4 y un 3 de 6.

Los anfitriones, los Castellers de Lleida, lograron completar un 2 de 7. “Es nuestra segunda torre de la temporada, nuestro castell más difícil”, explicó su líder, Marc Giné, a los micros de Lleida TV, que retransmitió la jornada en directo. “Estrenábamos acotxadora y enxaneta y ha ido muy bien, aunque había un punto normal de nervios y tensión”, añadió. La colla también ejecutó con éxito varios pilares de 4, un 5 de 7 y un 4 de 7.

Con su camisa de color de terra mullada, los Margeners alzaron pilares de 4 y de 5, así como un 4 de 6, un 3 de 6 con agulla y un 3 de 6 levantado por debajo. “Hoy he sido acotxador y enxaneta, ha ido muy bien”, explicó Jan, que con 6 años es uno de sus miembros más jóvenes.

Los encargados de pronunciar el pregón fueron el presidente del esbart Arrels y de la colla bastonera de Lleida, Xavier Ramon, y de la artista Noemí Busquets, que da vida a Esperanceta de Casa Gassia. Asimismo, la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, dio la bienvenida a los asistentes junto con el presidente de la Diputación, Joan Talarn.

Las fiestas del IEI continúan hoy con los ‘bastoners’ y ‘capgrossos’

Tras inaugurarse ayer, la fiesta mayor continúa hoy con un pasacalles en el patio y alrededores del IEI de la mano de los bastoners de Lleida y Mollerussa, los capgrossos de Lleida y los esbarts Sícoris, Arrels de Lleida y Albada de Tàrrega. El fuego cogerá protagonismo mañana, con un taller de farolillos por la mañana y baile de diables por la tarde. El miércoles será el turno para las raíces del Pirineo con bailes populares, una muestra de fallas y un concierto de Alidé Sans. Los gegants tomarán el relevo el jueves con una charla del maestro Jordi Arnau Espuga y un encuentro con Lo Marraco y colles de varios municipios. Mientras, el viernes será el turno de las sardanas, y la banda leridana Silvestres cerrará la fiesta mayor el sábado.