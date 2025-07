El Galacticat impulsa a Ponent en el séptimo arte

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, Galacticat, continuó ayer con una actividad que mostró el potencial cinematográfico a localizadores de Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ o Prime video. Esta iniciativa reunió a una decena de profesionales del cine y la publicidad especializados en la búsqueda de localizaciones para películas, series y grandes producciones que participaron para conocer diferentes espacios del territorio leridano. La actividad la organizó Ponent i Acció en colaboración con Catalunya Film Commission y visitaron espacios como la antigua fábrica de Cal Trepat de Tàrrega, el Castell del Remei o Seró, entre otros escenarios que ofrecen las comarcas de la Noguera, Urgell y Pla d’Urgell. Previamente, presentaron La Trobada de Talents, un concurso de guiones en el que los participantes tienen 15 minutos para presentar su proyecto delante de una productora. El objetivo de esta dinámica, conocida en el sector como one to one, no es solo buscar financiación para los proyectos sino también recibir observaciones de los profesionales. En esta edición organizada por el festival con el apoyo de Productors Audiovisuals de Catalunya, como novedad, estipulaban en las bases que solo podían presentarse guiones en catalán.