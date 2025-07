Bakanal de récord en la treintena

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Guissona vivió el sábado una noche de lujuria y desenfreno con una Bakanal de récord con 850 participantes para celebrar su 30 aniversario. Con el lema “El mateix de sempre”, inspirado en el anuncio de Estrella Damm, quisieron mantener las tradiciones de la fiesta que la hacen única sin perder su esencia.

Como es tradición, los patricios se concentraron en el Portal de l’Àngel y desfilaron hasta la Font de l’Estany. Tras una abundante cena, soplaron las velas de un pastel gigante del que salió la Drag Bertina para ofrecer un show que acabó con la ovación del público. Y llegó el momento más esperado: el concurso de oratoria, que se celebra desde 1995 para escoger al César y a la Cleopatra del año. La primera comisión que organizó la fiesta, liderada por Miquel Parramon y Tere Maestro, los primeros César y Cleopatra, hicieron un discurso muy emotivo en que recordaron que “lo que pasa en la Bakanal, se queda en la Bakanal”. Terminaron con una actuación sorpresa versionando la canción Sweet Caroline. Ester Marsol, concejala de ERC, fue escogida como Cleopatra y Andreu Castany, como César. La fiesta continuó con el concierto de The Papa’s and the Popo’s y no faltó la pócima de Jaume Ribalta, quién inspiró la figura del gegant Bacus, la tradicional Guerra de Petons o gofres con forma de pene como novedad. Los patricios se dejaron la voz repitiendo una y otra vez: ¡Ave Iesoo!

El espectáculo Terram de la Jove Companyia de Dansa Montse Esteve, formada por 15 bailarines, cerró el Mercat Romà el sábado y dio paso a la Bakanal. La Plaça Major se llenó para ver el montaje dedicado a la tierra, a la Madre Tierra y la fertilidad con música de Karl Jenkins y Beethoven. Montse Esteve lleva a cabo el espectáculo desde hace 28 años sin interrupción.