Lleida y San Sebastián lideran la red de refugios climáticos en España

Un reciente estudio de Greenpeace revela que Lleida y San Sebastián son las ciudades con mejor ratio de refugios climáticos por habitante en España. El informe 'Ciudades al rojo vivo: refugios climáticos y desprotección ante el calor extremo en España', publicado a principios de este 2025 por la organización ecologista, muestra que únicamente 16 de las 52 capitales de provincia y autonómicas disponen de una red pública de estos espacios, dejando sin cobertura regiones enteras como Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Galicia y ambos archipiélagos.

Los datos recopilados indican que las cinco urbes con más refugios climáticos son Barcelona (401), Bilbao (131), Murcia (94), Málaga (93) y San Sebastián (89). En el extremo opuesto encontramos a Sevilla con apenas 5 refugios, Córdoba con 14 (exclusivos para personas mayores), Valencia (20), Madrid (31) y Tarragona (31). Respecto a la proporción de habitantes por refugio, destacan San Sebastián (1/2.100), Lleida (1/2.400), Logroño (1/2.500), Bilbao (1/2.600) y Girona (1/2.900), mientras que ciudades como Sevilla (1/137.400) o Madrid (1/110.100) presentan ratios muy deficientes.

Sin embargo, ninguna de las redes cumple todos los requisitos necesarios para proteger eficazmente a la población, según denuncia Greenpeace. Entre las carencias detectadas figuran horarios inadecuados que limitan el acceso efectivo (muchos cierran al mediodía, por las tardes o los fines de semana), falta de identificación clara, problemas de accesibilidad, y que no todos son gratuitos ni de libre acceso. Por ejemplo, Madrid incluye piscinas municipales y museos de pago, mientras que San Sebastián y Vitoria consideran refugios los centros comerciales, y Logroño incluye cafeterías donde es necesario consumir.

Deficiencias en los espacios designados como refugios

Muchas capitales no disponen de espacios idóneos en cuanto a capacidad y zonas de descanso. Bilbao, Barcelona, Murcia o Sevilla contabilizan como refugios climáticos estaciones de transporte, mercados o polideportivos sin especificar si cuentan con zonas de descanso habilitadas. Además, varias ciudades incluyen espacios exteriores como parques o plazas sin verificar si disponen de sombra suficiente, puntos de descanso o fuentes de agua disponibles.

Elvira Jiménez Navarro, responsable de la Campaña de Adaptación urbana al cambio climático de Greenpeace, ha subrayado que "no es suficiente con enumerar espacios climatizados públicos y zonas verdes de la ciudad" como refugios climáticos. "Es necesario habilitarlos para que sean efectivos y puedan proteger realmente a la población más vulnerable. Los refugios climáticos no son una moda, son una medida de salud pública", ha concluido.

Peticiones concretas para mejorar la situación actual

Greenpeace solicita a los ayuntamientos que habiliten refugios climáticos efectivos e implementen planes de adaptación que transformen el espacio público con soluciones basadas en la naturaleza. También reclama medidas sociales para reducir la vulnerabilidad de las personas con mayor riesgo, objetivos medibles, financiación adecuada y un sistema energético 100% renovable que sea democrático, social y ambientalmente respetuoso y justo.